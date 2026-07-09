-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 09 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43
09 de Julio de 2026
|
Por Redacción Red43

Trevelin: abren las inscripciones para talleres intensivos de rescate en kayak de travesía

Por segundo año consecutivo, el natatorio del Polideportivo Municipal será sede de una capacitación en remadas básicas y rescates. La propuesta está dirigida a principiantes y kayakistas con experiencia que buscan mejorar su seguridad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El kayak de travesía tendrá una nueva instancia de formación en Trevelin con el regreso de los talleres intensivos de remadas básicas y rescates, una propuesta que se desarrollará por segundo año consecutivo en el natatorio del Polideportivo Municipal.

 

La capacitación aprovecha el entorno seguro de una pileta climatizada para enseñar y practicar las maniobras esenciales de seguridad que permiten realizar la actividad de manera responsable en lagos y ríos. La iniciativa está dirigida tanto a personas que dan sus primeros pasos en el deporte como a quienes ya cuentan con experiencia y desean perfeccionar sus técnicas.

 

 

 

El programa contempla tres niveles de formación. Comienza con autorescates, continúa con rescates asistidos y finaliza con una introducción al "roll", una de las maniobras más importantes para el control del kayak. Además, los participantes practican remadas de apoyo para prevenir vuelcos y aprenden a utilizar elementos fundamentales como el flotador de remo, la bomba de achique y distintos tipos de palas.

 

Desde la organización destacaron que quienes completen los tres talleres incorporarán herramientas clave para desenvolverse con mayor seguridad y confianza durante sus travesías.

 

 

 

La capacitación está respaldada por la American Canoe Association (ACA), organismo internacional especializado en deportes de remo que establece estándares de enseñanza y seguridad. Los cursos son dictados por instructores certificados que adaptan los contenidos a la experiencia y las condiciones físicas de cada participante, con un acompañamiento personalizado y grupos reducidos.

 

Los talleres estarán a cargo de Rodrigo Amado, instructor ACA Nivel 3, quien además agradeció a la Secretaría de Deportes de Trevelin por facilitar las instalaciones del natatorio para el desarrollo de la propuesta.

 

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un hombre de 57 años permanece internado tras un accidente en la Ruta 259 entre Esquel y Trevelin
2
 Elisa Iris Cosio QEPD
3
 Suspendieron el desfile por el Día de la Independencia debido a las nevadas
4
 Jones Huala parece no ser el mismo: notorio cambio físico y en su vestimenta
5
 Un vehículo despistó y volcó sobre la Ruta 17, cerca de Corcovado, sin personas lesionadas
1
 El Consejo Municipal de Discapacidad fortalece su comunicación con estudiantes de Multimedios
2
 Elisa Iris Cosio QEPD
3
 El futsal volverá a latir en Cushamen con la Copa Regional
4
 Trevelin: abren las inscripciones para talleres intensivos de rescate en kayak de travesía
5
 Provincia avanza en la regularización de terrenos fiscales en Gobernador Costa
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -