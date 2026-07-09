Trevelin: abren las inscripciones para talleres intensivos de rescate en kayak de travesía
El kayak de travesía tendrá una nueva instancia de formación en Trevelin con el regreso de los talleres intensivos de remadas básicas y rescates, una propuesta que se desarrollará por segundo año consecutivo en el natatorio del Polideportivo Municipal.
La capacitación aprovecha el entorno seguro de una pileta climatizada para enseñar y practicar las maniobras esenciales de seguridad que permiten realizar la actividad de manera responsable en lagos y ríos. La iniciativa está dirigida tanto a personas que dan sus primeros pasos en el deporte como a quienes ya cuentan con experiencia y desean perfeccionar sus técnicas.
El programa contempla tres niveles de formación. Comienza con autorescates, continúa con rescates asistidos y finaliza con una introducción al "roll", una de las maniobras más importantes para el control del kayak. Además, los participantes practican remadas de apoyo para prevenir vuelcos y aprenden a utilizar elementos fundamentales como el flotador de remo, la bomba de achique y distintos tipos de palas.
Desde la organización destacaron que quienes completen los tres talleres incorporarán herramientas clave para desenvolverse con mayor seguridad y confianza durante sus travesías.
La capacitación está respaldada por la American Canoe Association (ACA), organismo internacional especializado en deportes de remo que establece estándares de enseñanza y seguridad. Los cursos son dictados por instructores certificados que adaptan los contenidos a la experiencia y las condiciones físicas de cada participante, con un acompañamiento personalizado y grupos reducidos.
Los talleres estarán a cargo de Rodrigo Amado, instructor ACA Nivel 3, quien además agradeció a la Secretaría de Deportes de Trevelin por facilitar las instalaciones del natatorio para el desarrollo de la propuesta.
R.G