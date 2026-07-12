-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 12 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad KaraokeInclusiónEsquel
12 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Invitan a un karaoke inclusivo en Esquel

Julia y Jime de La Ronda organizan una propuesta abierta para personas con y sin discapacidad que buscará compartir un buen momento a través de la música en un espacio con apoyos específicos. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Ronda invita a la comunidad a participar de una actividad inclusiva y no exclusiva centrada en el karaoke. El encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 25 de julio a partir de las 19:00 horas en Fitzroya, ubicado en la intersección de las calles Almafuerte y Agustín P. Justo. Se trata de una propuesta arancelada pensada para encontrarse, cantar y pasar un buen rato entre todos.

 

Las organizadoras detallaron que con la información brindada en la inscripción se prepararán los apoyos y ajustes necesarios para garantizar la inclusión de cada asistente. Quienes deseen sumarse o requieran ayuda para completar el formulario de inscripción pueden comunicarse previamente al teléfono 011-23440231.

 

 

 

 

 

 

EBW

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Feriarte Esquel: Amis Esquel impulsa el concepto de barras temáticas y catering interactivo
2
 ¿Ya sabés cómo serán los festejos por los 45 años del barrio 28 de Junio?
3
 La Hoya da inicio a la temporada invernal 2026
4
 Feriarte Esquel cerró una edición positiva para los proyectos de diseño independiente
5
 Alerta en el campo: la invasión del jabalí europeo genera pérdidas de USD 1.600 millones anuales
1
 Invitan a un karaoke inclusivo en Esquel
2
 Esquel festejó el pase a semifinales bajo cero
3
 Apertura de temporada en La Hoya
4
 Trámites a un clic: Obras Particulares se pasa al formato digital
5
 Día del electricista: no habrá atención el lunes en la Cooperativa
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -