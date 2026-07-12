Invitan a un karaoke inclusivo en Esquel

La Ronda invita a la comunidad a participar de una actividad inclusiva y no exclusiva centrada en el karaoke. El encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 25 de julio a partir de las 19:00 horas en Fitzroya, ubicado en la intersección de las calles Almafuerte y Agustín P. Justo. Se trata de una propuesta arancelada pensada para encontrarse, cantar y pasar un buen rato entre todos.

Las organizadoras detallaron que con la información brindada en la inscripción se prepararán los apoyos y ajustes necesarios para garantizar la inclusión de cada asistente. Quienes deseen sumarse o requieran ayuda para completar el formulario de inscripción pueden comunicarse previamente al teléfono 011-23440231.

EBW