Día del electricista: no habrá atención el lunes en la Cooperativa

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. comunicó a todos sus usuarios y asociados de la región que no se brindará atención al público en sus oficinas comerciales durante la jornada de este lunes 13 de julio.

De acuerdo con lo informado por la institución, la medida se implementará con motivo de la celebración del Día del Trabajador de la Electricidad, lo que afectará las tareas administrativas habituales de la distribuidora de servicios esenciales.

Desde la entidad prestataria aclararon que el cese de actividades presenciales corresponde únicamente al sector de oficinas. Por este motivo, los turnos rotativos de las distintas guardias técnicas continuarán funcionando con total normalidad para garantizar la correcta prestación del suministro y dar respuesta rápida ante contingencias o situaciones que requieran asistencia inmediata.

Asimismo, se solicitó a todos los vecinos y asociados tener en cuenta esta interrupción programada al momento de planificar trámites comerciales, gestiones presenciales o consultas en las sedes institucionales.

EBW