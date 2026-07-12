Fabricaron en Puerto Madryn la primera silla ortopédica impresa en 3D de la Patagonia

Un vecino de Puerto Madryn marcó un hito en la región al fabricar el primer Entrenador de Movilidad para niños pequeños impreso en 3D en toda la Patagonia. El dispositivo fue destinado a Clara, una niña de cuatro años con movilidad reducida, gracias a una iniciativa que une a familias solicitantes con creadores de todo el mundo a través de la plataforma Make Good.

El encargado de llevar adelante este proyecto fue Richard Haller, quien tiene un emprendimiento de impresión en la ciudad costera. El realizador explicó que conoció la propuesta por medio de una clienta de la feria que le comentó sobre el programa y la larga espera que afrontaban para obtener una silla de ruedas. Al enterarse de la existencia de esta ONG, se inscribió inmediatamente como creador para asumir el compromiso de ayudar a la familia.

El proceso de fabricación demandó un intenso trabajo técnico. Haller detalló que fueron unos diez días de impresión continua utilizando tres máquinas en simultáneo, día y noche. Se trató de jornadas extensas que requirieron unos diez kilos de un filamento específico y otro kilo y medio de un material más blando, similar a la goma, que fue empleado para la confección de las ruedas.

Este tipo de dispositivo especializado está diseñado para niños de entre 1 y 8 años, con el objetivo de fomentar el movimiento activo, la fuerza y el equilibrio de una manera segura en su entorno. La madre de la menor valoró el alcance de estas redes solidarias y remarcó el aspecto económico, señalando que cualquier equipo ortopédico tradicional ronda entre los 2.000 y 15.000 dólares, por lo que esta alternativa resulta muchísimo más accesible para las familias que no pueden costear los valores del mercado.

El modelo utilizado forma parte de un catálogo internacional de diseños que ya fueron testeados y optimizados para garantizar su resistencia. Tras concretar la entrega del entrenador y de un pequeño juguete réplica para la niña, el realizador madrynense manifestó que "el momento fue hermoso y que le enorgullece haber sido parte de una acción que genera una sensación muy bonita".