Parte de rutas: precaución entre Esquel y Epuyén

El segundo parte de rutas del Plan Invernal emitido por Vialidad Nacional detalló las condiciones de transitabilidad para la región. Respecto a la Ruta Nacional N° 40, en el tramo que une Esquel con Epuyén, se informó que la calzada se encuentra normal pero húmeda en algunos sectores debido al riego con sal preventivo.



Por otro lado, las banquinas permanecen inestables, presentando acumulación de nieve y barro en diversas zonas. Se alertó además sobre la presencia de animales sueltos y ráfagas de viento, bajo un cielo parcialmente nublado.

Equipos del organismo vial se encuentran realizando recorridos preventivos en el sector para garantizar la seguridad de los conductores.

Ante este panorama, las autoridades recordaron la importancia de transitar con precaución. Los usuarios pueden consultar el estado de la totalidad de las rutas nacionales en la provincia ingresando a la web oficial de Vialidad Nacional.

EBW