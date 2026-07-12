°
-4°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 12 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad rutasChubut
12 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Parte de rutas: precaución entre Esquel y Epuyén

Vialidad Nacional presentó el segundo reporte del Plan Invernal para las rutas de Chubut. Se solicita transitar con extrema precaución en el tramo entre Esquel y Epuyén debido a la presencia de barro y nieve. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El segundo parte de rutas del Plan Invernal emitido por Vialidad Nacional detalló las condiciones de transitabilidad para la región. Respecto a la Ruta Nacional N° 40, en el tramo que une Esquel con Epuyén, se informó que la calzada se encuentra normal pero húmeda en algunos sectores debido al riego con sal preventivo.

 


Por otro lado, las banquinas permanecen inestables, presentando acumulación de nieve y barro en diversas zonas. Se alertó además sobre la presencia de animales sueltos y ráfagas de viento, bajo un cielo parcialmente nublado.

 

Equipos del organismo vial se encuentran realizando recorridos preventivos en el sector para garantizar la seguridad de los conductores.
Ante este panorama, las autoridades recordaron la importancia de transitar con precaución. Los usuarios pueden consultar el estado de la totalidad de las rutas nacionales en la provincia ingresando a la web oficial de Vialidad Nacional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Q.E.P.D. Carlos Roberto Troncoso Trujillo
2
 Esquel: simuló el suicidio de su pareja y quedó detenida por homicidio
3
 Alerta amarilla por nevadas en Chubut
4
 Más de veinte años frente al aula: la historia de Germán Pasini
5
 Esquel festejó el pase a semifinales bajo cero
1
 Q.E.P.D. Carlos Roberto Troncoso Trujillo
2
 Euforia celeste y blanca en el Obelisco
3
 El Quirófano Móvil llega al barrio Buenos Aires
4
 Provincia potencia la actividad coral
5
 Trevelin: se viene el Paseo Municipal de Invierno
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -