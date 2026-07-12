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Por Redacción Red43

Jornada de documentación en Gaiman

El Registro Civil realizará un operativo el 20 de julio en el Centro de Atención Familiar para tramitar DNI, Pasaporte y cambios de domicilio, en el marco del programa provincial Chubut Crece.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Gobierno y el Registro Civil, llevará adelante una nueva jornada de documentación en la localidad de Gaiman. La actividad se realiza bajo el Plan Provincial de Primera Infancia Chubut Crece, con el objetivo de acercar servicios esenciales a las familias y facilitar el acceso al derecho a la identidad desde los primeros años de vida.

 


La propuesta se desarrollará el lunes 20 de julio, de 10 a 15 horas, en el Centro de Atención Familiar ubicado en Sarmiento 276. En el lugar, los vecinos podrán efectuar trámites de DNI, Pasaporte, cambios de domicilio y demás gestiones habituales del organismo.

 


Esta iniciativa forma parte de las acciones de Chubut Crece, un programa interministerial destinado a fortalecer el desarrollo integral de niños de 0 a 4 años. De esta manera, se promueve el trabajo articulado entre distintas áreas del Estado para acercar derechos y servicios a las familias.

 


Con estas acciones, el Ministerio de Gobierno continúa acercando el Registro Civil a los espacios donde diariamente concurren los niños junto a sus familias, facilitando el acceso a la documentación y evitando traslados innecesarios. A través de estas jornadas, la Provincia busca reafirmar su compromiso con una gestión cercana que promueve el acceso a derechos desde la primera infancia y fortalece la presencia del Estado en el territorio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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