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12 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Milton Reyes se interiorizó sobre las obras en Huracán de José de San Martín

Chubut Deportes acompaña el proyecto de refacción de un gimnasio través del Plan Galina
Por Redacción Red43

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El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes junto con el gerente general, Mariano Ferro, recorrieron las instalaciones del Club Huracán de José de San Martín para interiorizarse sobre las obras que se están llevando a cabo en la institución deportiva.

 

Los responsables de la Chubut Deportes, junto con el presidente de Huracán, Hernán Heredia, recorrieron las instalaciones de la cancha donde emergerá próximamente un SUM para distintas actividades.

 

Esta obra está enmarcada dentro del Proyecto de Infraestructura Deportiva que forma parte del Plan Galina impulsado por el Gobierno del Chubut.

 

Estuvo presente en la recorrida, el presidente del Concejo Deliberante de José de San Martín Juan Pablo Díaz, quien también realiza distintas gestiones para los clubes e instituciones de la zona.

 

 

Durante la recorrida dialogaron en Heredia sobre las necesidades actuales y los objetivos trazados para continuar fortaleciendo uno de los espacios deportivos más importantes de la localidad.

 

La visita se enmarca dentro del Proyecto de Infraestructura Deportiva que impulsa el Gobierno del Chubut a través de Chubut Deportes, una iniciativa destinada a mejorar y ampliar las instalaciones deportivas en distintos puntos de la provincia, promoviendo el desarrollo de las instituciones y generando mejores condiciones para deportistas y vecinos.

 

Desde el organismo provincial destacaron la importancia de acompañar a los clubes en su crecimiento, entendiendo al deporte como una herramienta fundamental de inclusión, formación y construcción comunitaria.

 

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