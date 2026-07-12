Choque de estrellas: España y Francia ponen toda su jerarquía en juego por el pase a la final

La otra llave de las semifinales de la Copa del Mundo paralizará por completo al continente europeo. España y Francia se verán las caras este martes 14 de julio a las 16:00 hs en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en un choque de potencias que promete fútbol de alto vuelo, rigor táctico y el enfrentamiento directo entre varias de las máximas estrellas del planeta.

Los antecedentes en grandes citas

El historial entre el seleccionado español y el conjunto francés en fases decisivas tiene capítulos memorables. El recuerdo más fresco en Mundiales se remonta a los octavos de final de Alemania 2006, cuando la Francia de Zinedine Zidane le dio vuelta el partido a España para imponerse 3-1.

Sin embargo, el historial en la Eurocopa muestra una paridad absoluta en cruces mano a mano: se midieron en la final de 1984 (título para los franceses), en los cuartos de 2000 (triunfo de Les Bleus), en los cuartos de 2012 (victoria española camino al título) y el antecedente de las semifinales de la Euro 2024. Este duelo en suelo norteamericano marcará el desempate en la máxima cita del fútbol.

Datos de cada selección

España: El recambio generacional del equipo se consolidó por completo. Fiel a su filosofía, registra los índices de posesión de balón y efectividad de pases más altos de todo el certamen. Es el combinado que más goles ha convertido mediante jugadas colectivas de posesión larga en lo que va del Mundial.

Francia: Los dirigidos por Didier Deschamps buscan una marca histórica: alcanzar su tercera final mundialista en las últimas cuatro ediciones (luego de Rusia 2018 y Qatar 2022). Además, ostentan una solidez defensiva letal en las fases de eliminación directa.

El choque de las estrellas: las figuras que definen el partido

El destino de esta semifinal estará marcado por la jerarquía de sus individualidades. Ambos planteles cuentan con futbolistas capaces de romper cualquier pizarra en una sola acción.

En España, el faro futbolístico es Lamine Yamal. El joven extremo es el principal argumento ofensivo para romper bloques cerrados gracias a su desparpajo para el uno contra uno, su visión periférica y una pegada de media distancia cada vez más letal. Junto a él, el equilibrio y la inteligencia táctica de Rodri en el eje del mediocampo sostienen todo el esquema: es el termómetro del equipo, encargado de recuperar, distribuir y manejar los tiempos del partido. Además, la velocidad punzante de Nico Williams por la otra banda complementa un ataque sumamente peligroso y vertical.

Por el lado de Francia, el arsenal de figuras infunde un respeto absoluto. Todas las miradas se posan sobre Kylian Mbappé: el capitán y máximo referente, cuya velocidad indomable y jerarquía individual pueden liquidar el pleito si la defensa rival le concede el mínimo espacio para correr. Para la gestación de juego y el desequilibrio, la velocidad de Ousmane Dembélé por los extremos se volvió clave en el esquema ofensivo, aportando un desborde impredecible. En la faceta defensiva, la solvencia de William Saliba en la zaga central y los reflejos de Mike Maignan bajo los tres palos transforman al conjunto francés en una auténtica fortaleza muy difícil de vulnerar.

Qué se espera de cada equipo en la pizarra

El partido plantea una batalla de estilos muy marcada. De España se espera que asuma el protagonismo desde el primer minuto, apostando a la circulación rápida, la presión tras pérdida en campo rival y la velocidad por las bandas.

Por su parte, el libreto de Francia será el de un equipo extremadamente pragmático y peligroso. El conjunto francés se siente cómodo cediendo la iniciativa por tramos para replegarse sólidamente y castigar de contraataque con transiciones verticales y furiosas.

Choque de candidatos, duelo de estrellas y una final del mundo en juego. El MetLife Stadium definirá al primer finalista de un Mundial que ya entró en su etapa más vibrante.