La semana arranca con lluvia, viento y frío

Después de un fin de semana largo que dejó postales cambiantes en la Comarca Andina (con una jornada soleada el sábado, un domingo con presencia de nubes y una madrugada de lunes pasada por agua) la semana comienza con un escenario bien invernal: lluvias durante las primeras horas, viento en aumento y temperaturas bajas.

La mañana se presenta con un ambiente frío, con registros cercanos a los 1°C y presencia de precipitaciones. La sensación térmica puede sentirse aún más baja por la humedad y el ingreso de viento del oeste, aunque durante las primeras horas la intensidad será moderada.

Con el avance del día, la temperatura buscará recuperarse y podría alcanzar alrededor de los 6°C durante la tarde. Sin embargo, esa suba estará acompañada por un cambio importante en las condiciones: el viento del oeste ganará protagonismo, con velocidades que podrían ubicarse entre los 23 y 31 km/h y ráfagas que alcanzarían entre 51 y 59 km/h.

Será una de esas tardes donde el frío no estará marcado solamente por el termómetro, sino también por el movimiento del aire en calles, chacras y sectores abiertos de la Comarca. El abrigo seguirá siendo protagonista para quienes tengan actividades al aire libre.

Hacia la noche, el panorama continuará inestable, con temperaturas cercanas a los 3°C y probabilidad de lluvias y nevadas, especialmente en sectores más elevados de la cordillera. Las ráfagas podrían mantenerse fuertes, por lo que será una jornada para circular con atención y estar atentos a los cambios.

El inicio de semana llega además con una mirada puesta en lo que viene. Después de la emoción del triunfo de la Selección Argentina en el Mundial 2026, la expectativa crece hacia el miércoles 15 de julio, cuando el equipo enfrentará a Inglaterra en Atlanta desde las 16 hs por un lugar en la gran final.

Así, la Comarca Andina vuelve a la rutina después del feriado largo con un lunes de invierno clásico: lluvia en las primeras horas, viento durante la tarde y un paisaje cordillerano que vuelve a mostrar toda su intensidad en esta época del año.

O.P.