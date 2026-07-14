Moratorias: “El vecino de Esquel es un vecino cumplidor”

La Municipalidad de Esquel tiene vigente hasta el 31 de agosto de 2026 una moratoria para deudas vencidas hasta el 31 de marzo, impulsada por la secretaria de Hacienda, Florencia Garzonio.



Pasadas 3 semanas desde su inicio, la funcionaria explicó que “ha tenido una buena adhesión”, explicó: “La moratoria va a estar vigente hasta el 31 de agosto y es para deuda vencida hasta el 31 de marzo”, y hay distintos mecanismos: “Por eso recomendamos que se acerquen a la municipalidad para asesorarse respecto a cuál es la opción más conveniente”.



Las formas de pago de acuerdo al tipo de deuda: “Hay distintos tipos de quitas de interés según la persona elija hacer el pago íntegro, el pago contado o hasta 24 cuotas. La opción de pago íntegro prevé una quita del 60% de la tasa de interés acumulado y lo importante es que haciendo esa opción y si se tiene la tarjeta 365 se puede financiar en tres cuotas sin interés. Entonces tenés una quita importante y asimismo la podés pagar en tres cuotas”.



Las distintas especificaciones en caso de pagar en cuotas: “Pueden hacer la opción de 2 a 12 o de 13 a 24 que prevé una quita del 50% y del 40%. La opción más elegida es la primera, en tres cuotas la tarjeta del banco estatal”.



El pedido de pagar con otras tarjetas de crédito: “La intención de arreglar con otros bancos siempre está, pero bueno, muchas veces los bancos privados algunos tienen políticas de no financiar impuestos, otras son más difícil la accesibilidad y siempre destacamos que en Banco Chubut la comunicación es muy rápida directamente con la gente del directorio”.



“El vecino de Esquel en general es un vecino cumplidor”, destacó Garzonio, y explicó que estas propuestas de facilidades se plantean porque “es una realidad que la situación económica no es la más óptima ni a nivel nación, ni a nivel Esquel y la recaudación ha caído, mucha gente ha dejado de pagar, pero yo creo que por no poder, no por no querer pagarlo, entonces cuando uno brinda alguna posibilidad la gente se acerca a cancelar”.



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