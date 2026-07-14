Lo detuvieron por un robo y terminó deportado a Chile con una prohibición de ingreso por 8 años

La deportación de un ciudadano chileno en Bariloche se concretó este martes luego de que la Justicia resolviera interrumpir la prisión preventiva que cumplía el imputado, con el objetivo de ponerlo a disposición de la Dirección Nacional de Migraciones para su traslado a Chile. El hombre estaba acusado de participar en un intento de robo ocurrido días atrás en una vivienda de la ciudad.

La medida fue adoptada luego de que Migraciones confirmara que el detenido había ingresado a la Argentina de forma ilegal. A partir de esa situación, y en el marco de la Ley Nacional de Migraciones 25.871, se dispuso su expulsión del país y una prohibición de ingreso por un período de ocho años.

El intento de robo que originó la causa

La investigación comenzó por un hecho ocurrido el pasado 7 de julio. Según informó la Fiscalía, el acusado habría participado junto a otras tres personas en la rotura del vidrio de una vivienda para ingresar y sustraer distintos objetos de valor.

Entre los elementos denunciados como robados se encontraba una mochila con una consola Playstation. Tras el aviso, personal policial logró detener a dos de los sospechosos en las inmediaciones del lugar, mientras que los otros integrantes del grupo escaparon hacia un sector boscoso.

El ciudadano chileno fue imputado por el delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa.

Intervención de Migraciones y continuidad de la causa

Durante la investigación intervino también Gendarmería Nacional junto a la Dirección Nacional de Migraciones, que verificó la situación migratoria del detenido, con domicilio declarado en Santiago de Chile.

Ante ese escenario, el fiscal Gerardo Miranda solicitó formalmente dejar sin efecto la prisión preventiva para que pudiera ejecutarse la medida migratoria. El pedido contó con el acuerdo del defensor oficial Manuel Segundo Mansilla, quien no presentó objeciones durante la audiencia.

Luego de escuchar a las partes, el juez Ricardo Calcagno autorizó el procedimiento y ordenó que el imputado fuera entregado al personal de Migraciones en condición de detenido para iniciar el traslado hacia Chile.

Aunque la deportación fue efectivizada, la causa penal iniciada en Río Negro continuará su desarrollo. Por ese motivo, el hombre deberá dejar establecido un domicilio legal y un número de contacto para responder ante futuros requerimientos judiciales.

O.P.