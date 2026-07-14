Buscan habilitar la venta de carne de guanaco en Chubut: "Hoy existe de manera informal"

El avance de Río Negro para incorporar la carne de guanaco al mercado formal volvió a abrir el debate en Chubut. Desde el sector productivo provincial plantean que la provincia debería avanzar con una normativa que permita regular la actividad y establecer mecanismos de control.

El vicepresidente de la Sociedad Rural del Valle, Javier Trucco, señaló que la habilitación de esta comercialización podría convertirse en una nueva alternativa económica para los productores rurales, además de favorecer un manejo más ordenado de la especie.

Según explicó, al existir un aprovechamiento productivo del guanaco, los propios productores tendrían mayores incentivos para cuidar el recurso y garantizar su disponibilidad.

Trucco sostuvo que la situación actual requiere una actualización de la normativa provincial y destacó los pasos dados por Santa Cruz y Río Negro, donde ya se avanzó con diferentes iniciativas vinculadas al aprovechamiento de la carne de fauna silvestre.

"Sabemos por las redes sociales y por distintos operativos que existe una comercialización informal. Lo que buscamos es que se haga de manera oficial, ordenada y verificable para garantizar seguridad a los consumidores", expresó.

En ese sentido, consideró que Chubut podría adoptar un esquema similar al de otras provincias patagónicas, con controles sanitarios, trazabilidad y una regulación que permita incorporar el producto al circuito comercial.

Una alternativa frente a la crisis

Además del debate sobre la carne de guanaco, el dirigente rural vinculó esta posibilidad con la situación que atraviesa actualmente la producción ovina en Chubut.

Trucco señaló que la actividad enfrenta dificultades relacionadas con la pérdida de rentabilidad, la presencia de depredadores y distintos factores que afectan la continuidad de los establecimientos ganaderos.

Afirmó que la caída de la producción ovina genera consecuencias que van más allá del campo, ya que impacta en trabajadores temporarios, transportistas, profesionales vinculados al sector, barracas y plantas de procesamiento de lana.

En ese contexto, sostuvo que la discusión sobre nuevas alternativas productivas debe contemplar tanto la conservación ambiental como la necesidad de sostener las actividades económicas tradicionales de la provincia.

MA