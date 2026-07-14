Esquel: Más de 150 artesanos y productores participarán junto a 36 artistas locales en la Expo Invierno 2026

La Municipalidad de Esquel presentó la programación artística de la Expo Invierno 2026, que se desarrollará del jueves 16 al domingo 19 de julio en el Gimnasio Municipal, con la participación de 36 artistas locales y más de 150 artesanos, productores y manualeros, quienes podrán exponer y comercializar sus productos sin costo, una política impulsada por la gestión del intendente Matías Taccetta para fortalecer el trabajo de los emprendedores locales.

La subsecretaria de Cultura, Sonia Baliente, confirmó que la tradicional feria abrirá sus puertas todos los días de 17 a 23 horas, mientras que los espectáculos artísticos comenzarán a partir de las 18 horas.

"La Expo comienza el jueves 16 y se extenderá hasta el domingo 19. Ya estamos ultimando todos los detalles para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de una propuesta que combina producción local, gastronomía y una importante agenda artística", expresó Baliente durante la presentación realizada en el Centro Cultural Esquel Melipal.

La programación contempla la participación de 36 artistas locales, entre músicos y grupos de danza, seleccionados a partir del trabajo que lleva adelante la Subsecretaría de Cultura durante todo el año. Además, el escenario también recibirá a jóvenes talentos que forman parte del programa Red Escénica Esquel, una iniciativa municipal que realiza audiciones y promueve nuevos artistas de la ciudad.

Cada jornada contará con nueve presentaciones artísticas, conformando una grilla que busca representar la diversidad cultural de Esquel y brindar un espacio de difusión para los artistas locales.

En paralelo, la Expo reunirá más de 150 puestos distribuidos entre artesanos, productores, manualeros, emprendedores gastronómicos y food trucks, consolidándose como uno de los eventos invernales más importantes de la región.

Uno de los aspectos destacados de esta edición es que, por decisión de la gestión municipal encabezada por el intendente Matías Taccetta, los espacios destinados a artesanos, artesanas y manualeros continúan siendo totalmente gratuitos, permitiendo que una mayor cantidad de emprendedores puedan participar sin afrontar costos de inscripción.

"Desde que comenzó de la gestión del intendente Taccetta, los puestos para artesanos y manualeros son gratuitos. Esto generó una gran convocatoria y recibimos muchísimas inscripciones. Lamentablemente no todos pueden participar, por lo que se realiza una fiscalización para garantizar que quienes integren la feria cumplan con las condiciones establecidas", explicó Baliente.

La funcionaria también indicó que ya comenzaron las tareas de organización en el Gimnasio Municipal, donde se trabaja en el armado de los espacios, la distribución de los puestos, el montaje del escenario y el sistema de sonido para dejar todo preparado antes de la inauguración.

Respecto de la programación artística del fin de semana, Baliente señaló que la organización permanecerá atenta a la participación de la Selección Argentina en las instancias decisivas de la Copa Mundial de fútbol. En caso de que el domingo coincida con un partido del seleccionado nacional, se evaluarán posibles modificaciones, aunque aclaró que reprogramar los espectáculos resulta complejo debido a que cada jornada cuenta con un cronograma previamente establecido y tiempos de presentación cuidadosamente organizados.

R.G