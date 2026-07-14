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14 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

La inflación de junio se conocerá este martes y el Gobierno espera que continúe la desaceleración

El INDEC difundirá el dato oficial del IPC de junio. Las consultoras anticipan que la inflación podría ubicarse por debajo del 2%, aunque la cifra final será clave para medir la evolución de los precios.
Por Redacción Red43

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes a las 16:00 horas la inflación correspondiente a junio. Luego del 2,1% registrado en mayo, el mercado espera que el índice continúe con la tendencia de desaceleración.

 

Las estimaciones privadas ubican la variación de precios cerca del 2%, aunque algunas consultoras proyectan una cifra menor, entre el 1,8% y el 1,9%. De confirmarse, sería la primera vez en nueve meses que la inflación mensual logra perforar ese nivel.

 

El ministro de Economía, Luis Caputo, evitó adelantar un número concreto, pero aseguró que el proceso de baja continuará. “La gente tiene que estar tranquila de que la inflación va a seguir a la baja”, expresó.

 

Como anticipo, la inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue del 1,8% durante junio, lo que reforzó las expectativas de una nueva desaceleración a nivel nacional.

 

Entre los factores que explican la posible baja se encuentra el comportamiento de alimentos y bebidas, uno de los rubros con mayor peso en el índice, que habría registrado una suba moderada. También influyeron las bajas en indumentaria por las liquidaciones de invierno.

 

El dato del INDEC será importante para analizar la evolución de los precios durante el segundo semestre y determinar si la inflación logra consolidar la tendencia descendente.

 

 

 

 

R.G

 

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