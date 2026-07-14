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14 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

El Centro Cultural Melipal y el Cine Municipal suman propuestas para disfrutar las vacaciones de invierno

La Municipalidad de Esquel renovó su propuesta para el receso invernal con actividades gratuitas en el Melipal y nuevos estrenos en el Cine Municipal para disfrutar en familia.
Por Redacción Red43

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Con una amplia agenda de actividades para toda la familia, la Municipalidad de Esquel continúa ofreciendo una de las programaciones más completas de la región para estas vacaciones de invierno. Cine, talleres, espectáculos infantiles, espacios de lectura y juegos forman parte de una propuesta pensada para que vecinos y visitantes disfruten de cada jornada.

 

La subsecretaria de Cultura, Sonia Baliente, destacó la gran respuesta del público durante la primera semana del receso y confirmó que desde este jueves se renueva la cartelera del Cine Municipal con importantes estrenos.

 

"Las funciones tuvieron una excelente convocatoria con películas como Toy Story 5, Minions. Por eso ampliamos la programación para que nadie se quede sin la posibilidad de disfrutar del cine", expresó.

 

Además, recordó que el Centro Cultural Esquel Melipal continúa siendo uno de los principales puntos de encuentro para las familias. Todos los días, de 16 a 19 horas, se desarrollan talleres creativos, espacios de lectura, juegos y espectáculos infantiles con entrada libre y gratuita.

 

"La respuesta del público fue muy positiva. Muchas familias eligieron compartir la tarde en Melipal y queremos invitarlas a seguir participando de todas las actividades que hemos preparado para estas vacaciones", agregó.

 

Nueva cartelera del Cine Municipal

 

MINIONS & MONSTERS
Clasificación: ATP | Duración: 90 minutos
Funciones
Viernes 17/7 – 15:00 hs (3D – Castellano)
Sábado 18/7 – 15:00 hs (2D – Castellano)
Domingo 19/7 – 17:30 hs (2D – Castellano)
🎟️ Entradas: 2D $7.500 | 3D $8.500

 

TOY STORY 5
Clasificación: ATP | Duración: 102 minutos
Funciones
Viernes 17/7 – 20:00 hs (Función Distendida – Castellano)
Sábado 18/7 – 17:30 hs (2D – Castellano)
Domingo 19/7 – 15:00 hs (3D – Castellano)
Lunes 20/7 – 15:00 hs (2D) | 20:00 hs (3D)
Martes 21/7 – 15:00 hs (3D) | 20:00 hs (2D)
Entradas: 2D $7.500 | 3D $8.500

 

Mientras tanto, se espera la llegada de la película Supergirl: Woman of Tomorrow o proyectar nuevamente Scary Movie. Desde la organización se indicó que las funciones del domingo quedan sujetas al horario de la final del Mundial.

 

Desde la Municipalidad de Esquel se invita a toda la comunidad y a quienes visitan la ciudad durante estas vacaciones a aprovechar una agenda cultural pensada para todas las edades, con propuestas gratuitas y una cartelera de cine de primer nivel para disfrutar el receso invernal.

 

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