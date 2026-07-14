Taxistas de Chubut pidieron bloquear Uber y DiDi ante el avance de las aplicaciones

Las asociaciones de propietarios de taxis de distintas ciudades de Chubut presentaron una solicitud formal ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para bloquear aplicaciones de transporte como Uber y DiDi en todo el territorio provincial.

El pedido fue impulsado por representantes de los sectores taxistas de Puerto Madryn, Rawson, Trelew, Comodoro Rivadavia y Esquel, quienes buscan impedir tanto la descarga de las aplicaciones como la posibilidad de utilizarlas para solicitar viajes o registrarse como conductor.

Según explicó Edgard Sandanella, representante de la Asociación de Propietarios de Taxis de Puerto Madryn, la intervención del organismo nacional se debe a que la normativa vinculada a las comunicaciones permitiría avanzar sobre este tipo de plataformas.

"Eso lo tiene que realizar el ENACOM porque la ley 27708 rige el tema de comunicaciones", señaló.

Desde el sector sostienen que estas aplicaciones generan una competencia desigual frente a taxis y remises, que deben cumplir con distintos requisitos para operar, como habilitaciones municipales, seguros específicos, controles periódicos y obligaciones tributarias.

Sandanella recordó además que en Puerto Madryn existe una ordenanza que prohíbe el funcionamiento de estas plataformas desde hace una década y cuestionó que, pese a esa normativa, continúen operando servicios vinculados a aplicaciones de transporte.

"Hace dos años que hay una aplicación funcionando acá sin ninguna consecuencia. No pagan impuestos. Lo que están haciendo es infringir una ordenanza, que es algo ilegal", afirmó.

En ese sentido, también apuntó contra la falta de intervención municipal y reclamó mayor acompañamiento de las autoridades locales para avanzar con los controles.

Pedido al gobierno provincial

Además de la presentación ante el ENACOM, las asociaciones de taxis enviaron una nota al gobernador Ignacio Torres solicitando medidas relacionadas con el funcionamiento de estas plataformas en Chubut.

El sector prevé continuar con las gestiones en los próximos días y presentar documentación complementaria junto con asesoramiento legal para avanzar con el trámite iniciado ante el organismo nacional.

El reclamo vuelve a poner en debate la regulación del transporte de pasajeros en la provincia, una discusión que en Esquel ya había surgido ante la posibilidad de la llegada de Uber a la ciudad y las diferencias entre los servicios tradicionales y las nuevas plataformas digitales.

MA