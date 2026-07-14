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Por Redacción Red43

“No se puede llevar la tarjeta al límite”: la advertencia del vocero de Milei

El vocero presidencial Adrián Ravier señaló que la recuperación del crédito trae aparejado un aumento de la morosidad y pidió a las familias evaluar su capacidad de pago antes de endeudarse.
Por Redacción Red43

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El Gobierno nacional se refirió al aumento de la morosidad en los hogares argentinos y sostuvo que parte del problema está relacionado con un mayor nivel de endeudamiento de las familias.

 

El vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó que el regreso del crédito luego de varios años de baja disponibilidad implica un proceso de adaptación tanto para los bancos como para los usuarios.

 

"Cuando una economía recupera el crédito, es normal que aparezca la morosidad", afirmó Ravier, quien señaló que durante mucho tiempo las entidades financieras dejaron de desarrollar herramientas de evaluación crediticia.

 

Según explicó, la falta de movimiento en el mercado de préstamos llevó a que los bancos perdieran experiencia en el seguimiento de aspectos como ingresos, garantías y capacidad de pago de los clientes.

 

"Esta Argentina que recupera el crédito también reinicia un proceso de reaprendizaje de cómo se otorgan créditos", sostuvo el funcionario.

 

En ese marco, Ravier apuntó también a la responsabilidad de quienes acceden a financiamiento y remarcó que es necesario conocer los límites antes de asumir nuevas obligaciones.

 

"Las personas deben saber hasta dónde pueden tomar créditos porque no se puede llevar la tarjeta al límite y después quedar apretado", señaló.

 

El vocero presidencial agregó que cada persona debe analizar qué cuota puede afrontar de acuerdo con sus ingresos y destacó que los salarios comenzaron un proceso de recuperación desde marzo, aunque aclaró que ese crecimiento "puede no ser continuo".

 

 

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