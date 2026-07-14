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14 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

La inflación de junio fue del 1,9% y acumuló un 16,8% en el primer semestre

El INDEC informó una nueva desaceleración del Índice de Precios al Consumidor. En los últimos 12 meses, la inflación alcanzó el 33,5%.
Por Redacción Red43

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de junio fue del 1,9%, lo que representa una baja de 0,2 puntos porcentuales respecto de mayo, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado un 2,1%.

 

Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros seis meses de 2026 llegó al 16,8%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%. El dato también representa el nivel mensual más bajo desde agosto de 2025.

 

Entre las divisiones que más aumentaron durante junio se destacó Recreación y cultura, con una suba del 4,2%, impulsada principalmente por el incremento en los paquetes turísticos. Le siguieron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%), debido a los aumentos en alquileres y electricidad; Salud (2,9%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%).

 

En contraste, los menores incrementos se registraron en Prendas de vestir y calzado (0,4%) y Comunicación (0,9%).

 

Por su parte, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 1,3%. En las regiones Pampeana, Noroeste y Cuyo fue el que más incidió en el índice general, impulsado por las subas en verduras y panificados. En cambio, en el Gran Buenos Aires, el Noreste y la Patagonia, el mayor impacto provino del rubro Vivienda, debido a los incrementos en electricidad, alquileres, expensas y gas en garrafa, según la región.

 

 

 

 

R.G

 

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