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14 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Un T-Rex gigante se convirtió en la nueva postal de Los Altares

La impresionante réplica ya luce en el acceso a la localidad y promete convertirse en una parada obligada para quienes recorran la Ruta Nacional 25. Conocé de qué se trata esta nueva propuesta.
Por Redacción Red43

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Los Altares tiene una nueva atracción para quienes transitan por la Ruta Nacional 25. En el acceso a la localidad ya se encuentra instalada una imponente réplica a escala real de un Tyrannosaurus Rex, que se suma al patrimonio turístico y paleontológico de la comuna.

 

La figura fue emplazada a pocos metros de las letras corpóreas que identifican a la localidad, sobre una base de piedras que realza su presencia. Su inauguración oficial está prevista para los próximos días y forma parte de una iniciativa destinada a poner en valor la historia paleontológica de la región y atraer visitantes durante el receso invernal.

 

Con esta incorporación, Los Altares ya cuenta con dos réplicas gigantes de dinosaurios. La primera es la del Asfaltovenator vialidadi, inaugurada en 2022 y ubicada entre las formaciones rocosas en la salida hacia la cordillera. Esa escultura fue realizada por el artista de Trevelin Tomás Schinelli y recrea a tamaño real al dinosaurio carnívoro cuyos restos fósiles fueron hallados en 2012 en la zona de Cerro Cóndor.

 

La localidad forma parte de una de las regiones paleontológicas más importantes de Chubut. En 2014, en el establecimiento La Flecha, ubicado entre Los Altares y Las Plumas, fue descubierto el titanosaurio que durante años fue considerado el dinosaurio más grande del mundo, un hallazgo que dio relevancia internacional a la Meseta central.

 

Con estas propuestas, Los Altares busca consolidarse como una parada obligada para quienes recorren la Ruta Nacional 25, combinando el atractivo de sus paisajes con una historia marcada por algunos de los descubrimientos paleontológicos más importantes del país.

 

 

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