-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 14 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Municipalidad de TrevelinJuegos Chubutenses de Personas Mayores
14 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin invita a participar de los Juegos Chubutenses para personas mayores de 60 años

Deporte, recreación y cultura serán protagonistas de una nueva edición destinada a personas mayores de 60 años. Conocé el cronograma de actividades previsto para julio.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes convocó a las personas mayores de 60 años a participar de una nueva edición de los Juegos Chubutenses, una iniciativa que busca fomentar el deporte, la recreación, la cultura y el encuentro entre pares.

 

El cronograma comenzará el martes 21 de julio con las disciplinas deportivas y recreativas. Desde las 9 horas, en el Polideportivo Municipal, se llevarán adelante las competencias de sapo y tejo.

 

La actividad continuará el miércoles 22 de julio, también desde las 9 horas y en el Polideportivo Municipal, con las disciplinas de newcom y tenis de mesa.

 

Por su parte, el miércoles 29 de julio se realizará la instancia selectiva local de las disciplinas culturales. La jornada comenzará a las 16 horas en el Salón Central Municipal "Derfel Roberts" e incluirá competencias de danzas, canto solista, poesía y cuento, fotografía, teatro unipersonal y pintura o dibujo.

 

Desde el municipio destacaron que los Juegos Chubutenses representan una oportunidad para que las personas mayores continúen participando de actividades deportivas, recreativas y culturales, promoviendo la integración, el intercambio de experiencias y una vida activa a través de espacios de encuentro y participación.

 

 

 

MA

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Wilfredo Martínez Chávez QEPD
2
 Detienen a un hombre con pedido de captura en el Hospital de Trevelin
3
 Trevelin: cazaban liebres, pero no contaban con los permisos correspondientes
4
 SOEME y ZO aceptó la propuesta salarial del Municipio
5
 “Es un sueño”: la emoción de Coco Muñoz por la futura pista de atletismo en Esquel
1
 Restringen el tránsito en la Ruta Provincial 12 por el estado de la calzada
2
 Trevelin invita a participar de los Juegos Chubutenses para personas mayores de 60 años
3
 "Vamos a dar un paso importante en el deporte en nuestra ciudad trayendo eventos internacionales"
4
 España es el primer finalista del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Francia
5
 La FAB denuncia firmas apócrifas y desconoce el festival de boxeo en José de San Martín
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -