Trevelin invita a participar de los Juegos Chubutenses para personas mayores de 60 años

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes convocó a las personas mayores de 60 años a participar de una nueva edición de los Juegos Chubutenses, una iniciativa que busca fomentar el deporte, la recreación, la cultura y el encuentro entre pares.

El cronograma comenzará el martes 21 de julio con las disciplinas deportivas y recreativas. Desde las 9 horas, en el Polideportivo Municipal, se llevarán adelante las competencias de sapo y tejo.

La actividad continuará el miércoles 22 de julio, también desde las 9 horas y en el Polideportivo Municipal, con las disciplinas de newcom y tenis de mesa.

Por su parte, el miércoles 29 de julio se realizará la instancia selectiva local de las disciplinas culturales. La jornada comenzará a las 16 horas en el Salón Central Municipal "Derfel Roberts" e incluirá competencias de danzas, canto solista, poesía y cuento, fotografía, teatro unipersonal y pintura o dibujo.

Desde el municipio destacaron que los Juegos Chubutenses representan una oportunidad para que las personas mayores continúen participando de actividades deportivas, recreativas y culturales, promoviendo la integración, el intercambio de experiencias y una vida activa a través de espacios de encuentro y participación.

MA