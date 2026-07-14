Justicia y verdad: “Perejil", el perrito acusado de la muerte de una nena tendrá su marcha

El Refugio Los Callejeros de Trelew convocó a una marcha pacífica para este jueves 16 de julio, a las 16 horas, en la Plaza Independencia, con el objetivo de reclamar "justicia y verdad" en la causa por la muerte de Alma, la niña de 5 años fallecida tras un ataque ocurrido en Playa Magagna, y por el perro "Perejil", señalado como responsable del hecho.

Bajo el lema "Por Alma y Perejil”, búsqueda de justicia y verdad. No más silencio, no más impunidad", la organización invitó a todas las personas que acompañan la causa a participar de la movilización llevando carteles, panfletos y banderas. Desde el refugio destacaron además que la madre de la niña respalda el pedido para que la investigación avance hasta esclarecer lo ocurrido.

La convocatoria se produce en medio de un nuevo capítulo judicial del caso, luego de que el estudio jurídico OMT asumiera la representación legal de Perejil. Los abogados Gerardo Martínez, Oscar Marinao, Bibiana Dualde e Ioana Williams se presentaron ante la Fiscalía de Rawson para intervenir en el expediente, lo que les permitirá acceder a la investigación.

En ese marco, los letrados sostuvieron que, con las pruebas reunidas hasta el momento, no es posible afirmar de manera concluyente que “Perejil” haya sido el animal que provocó las lesiones mortales. Por ello, solicitaron que se profundicen las pericias y la investigación para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.

Además, pidieron que el perro sea trasladado desde el predio del ex Zoológico de Rawson, donde permanece alojado, hacia un refugio de Trelew, al considerar que allí podría recibir mejores condiciones de resguardo mientras continúa el proceso judicial.

Desde Los Callejeros reiteraron que seguirán reuniendo testimonios, imágenes de cámaras de seguridad, audios y cualquier otro elemento que pueda aportar al expediente. También continúan organizando acciones para recaudar fondos destinados a afrontar los gastos legales y de traslado vinculados con la defensa del animal.

La marcha del jueves buscará visibilizar ese reclamo y exigir que la causa avance con todas las medidas de prueba necesarias antes de arribar a conclusiones definitivas sobre la responsabilidad del perro en la tragedia que conmocionó a la región.