-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 29 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad ArgentinaManuel Adorni
29 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Adorni también dejará el directorio de YPF y completará su salida del Gobierno

Tras renunciar a la Jefatura de Gabinete, el funcionario presentará en los próximos días su dimisión como director de YPF. El directorio de la empresa deberá aceptarla antes de que el Poder Ejecutivo designe a su reemplazante.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Manuel Adorni presentará en los próximos días su renuncia al directorio de YPF, con lo que terminará de concretar su salida del Gobierno nacional tras haber dejado la Jefatura de Gabinete.

 

La dimisión será tratada por el directorio de la compañía, presidido por Horacio Marín. Una vez aceptada, el Poder Ejecutivo deberá definir quién ocupará el cargo que Adorni desempeñaba en representación del Estado nacional.

 

El exfuncionario había anunciado su salida de la Jefatura de Gabinete mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei, en la que explicó que el desgaste personal y familiar derivado de la exposición pública, sumado a las investigaciones judiciales en su contra, influyeron en su decisión.

 

En ese mensaje, Adorni sostuvo que ya no podía seguir exponiendo a su entorno a la presión mediática y rechazó las acusaciones en su contra. Por su parte, Milei respaldó públicamente al exfuncionario y aseguró que su renuncia respondió a las amenazas recibidas por su familia.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Se viene una ola polar a Chubut
2
 Provincia deposita sueldos de junio
3
 Impactante choque dejó dos personas hospitalizadas y cuatro vehículos dañados
4
 Incendio en Trevelin: tres viviendas afectadas y un herido
5
 Nadadores de Esquel organizan eventos para recaudar fondos
1
 Invitan a la elaboración del Plan de Prevención de Incendios Forestales en El Hoyo
2
 El HZE retomó la atención médica pediátrica en zonas rurales
3
 Arrúa asegura que se derogó el convenio con Trevelin por la Planta de Residuos
4
 Volcó en Esquel con un nivel altísimo de alcohol en sangre y hubo decenas de positivos en la provincia
5
 Chubut avanza con la Renovación de Mobiliario Escolar
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -