Adorni también dejará el directorio de YPF y completará su salida del Gobierno

Manuel Adorni presentará en los próximos días su renuncia al directorio de YPF, con lo que terminará de concretar su salida del Gobierno nacional tras haber dejado la Jefatura de Gabinete.

La dimisión será tratada por el directorio de la compañía, presidido por Horacio Marín. Una vez aceptada, el Poder Ejecutivo deberá definir quién ocupará el cargo que Adorni desempeñaba en representación del Estado nacional.

El exfuncionario había anunciado su salida de la Jefatura de Gabinete mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei, en la que explicó que el desgaste personal y familiar derivado de la exposición pública, sumado a las investigaciones judiciales en su contra, influyeron en su decisión.

En ese mensaje, Adorni sostuvo que ya no podía seguir exponiendo a su entorno a la presión mediática y rechazó las acusaciones en su contra. Por su parte, Milei respaldó públicamente al exfuncionario y aseguró que su renuncia respondió a las amenazas recibidas por su familia.

R.G