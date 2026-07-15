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15 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Vecinos de Estación y Bella Vista podrán capacitarse en prevención de incendios

El Municipio y la Brigada de Incendios de la Secretaría de Bosques ofrecerán un taller gratuito para conocer cómo reducir riesgos y actuar ante posibles emergencias.
Por Redacción Red43

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Con el objetivo de fortalecer la prevención y brindar herramientas a la comunidad, la Municipalidad de Esquel realizará un taller sobre prevención de incendios de interfase destinado a vecinos y vecinas de los barrios Estación y Bella Vista.

 

La actividad tendrá lugar el viernes 25 de julio, a las 10 horas, en la sede vecinal del barrio Estación, ubicada en Pasaje Mara.

 

Durante la capacitación se abordarán medidas de prevención y recomendaciones para actuar ante situaciones de riesgo, con el propósito de proteger las viviendas, las familias y el entorno frente a posibles incendios.

 

La propuesta es organizada por el Municipio en conjunto con la Brigada de Incendios de la Secretaría de Bosques, en el marco de las acciones de concientización y preparación comunitaria frente a este tipo de emergencias.

 

Desde la organización destacaron la importancia de que los vecinos participen de este tipo de encuentros, ya que la prevención y el conocimiento son herramientas fundamentales para reducir riesgos y fortalecer la respuesta de la comunidad ante eventuales incendios.

 

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