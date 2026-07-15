Ocupación en Esquel: el desafío de romper la dependencia de la nieve y sumar propuestas

Leandro Choi, del área de la coordinación de Turismo de la Municipalidad de Esquel, se refirió al movimiento de visitantes en la ciudad durante este invierno y detalló las proyecciones para las próximas semanas.

Respecto al panorama actual de visitas, Choi explicó que estamos en torno al 30% de ocupación, un número que coincide con la de los principales centros emisores. Sin embargo, aclaró que de acuerdo a los registros históricos de cada año, esa cifra suele incrementarse y tiende a duplicarse a partir de la segunda y tercera semana de julio.

El funcionario reconoció que la afluencia también depende de las condiciones meteorológicas y de la cantidad de nieve que caiga sobre el cerro. Mencionó que hoy la realidad es que el centro de esquí está abierto y cuenta con la pista de principiantes habilitada, pero que se necesita una mayor acumulación de nieve para captar a aquellos esquiadores de nivel intermedio y avanzado.

Por este motivo, destacó la labor que se viene desarrollando en conjunto con el ente mixto y las distintas cámaras de turismo para visibilizar otras alternativas recreativas en la localidad. "Se planteó la necesidad no solamente de depender del centro de esquí sino también visibilizar todas aquellas otras actividades y agendas culturales y recreativas que hay para hacer en Esquel", aseguró Choi.

Entre las opciones para los visitantes, el coordinador mencionó paseos consolidados como el Alerzal Milenario en el Parque Nacional, las salidas en el Viejo Expreso Patagónico La Trochita y los recorridos urbanos y periurbanos de senderismo, como el de la Laguna La Zeta. Al mismo tiempo, instó al sector privado a seguir trabajando en la comercialización de propuestas con alto potencial que aún necesitan mayor instalación, tales como las cabalgatas o las caminatas con raquetas de nieve.