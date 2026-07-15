¿Dónde se podrá ver Argentina vs Inglaterra en pantalla gigante en El Bolsón?

Este miércoles 15 de julio, desde las 16, quienes quieran vivir el partido entre Argentina e Inglaterra podrán hacerlo en el Gimnasio Municipal Américo Torres, donde la Municipalidad de El Bolsón instalará una pantalla gigante para seguir el encuentro.

La iniciativa propone compartir la transmisión en un espacio abierto para que vecinos y vecinas disfruten juntos de una tarde de fútbol.

Dónde y a qué hora

El encuentro será este miércoles 15 de julio, a las 16 horas, en el Gimnasio Municipal Américo Torres de El Bolsón.

Desde el Municipio también invitaron a asistir con la bandera celeste y blanca para sumar color a la jornada y alentar al equipo nacional.

O.P.