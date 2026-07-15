"Esquel tiene mucho para ofrecer y debemos mostrarlo mejor", afirmó Choi

Desde el área de Turismo de Esquel, Leandro Choi, sostuvo que uno de los principales desafíos para el destino es diversificar la oferta turística y generar nuevas experiencias que permitan a los visitantes conocer la ciudad desde una mirada más participativa, involucrando a emprendedores, vecinos y actores locales.

En diálogo con Red43, el funcionario explicó que la primera pregunta que suele hacerse cualquier visitante al llegar a un destino es qué actividades puede realizar y consideró que Esquel cuenta con una gran variedad de propuestas que todavía pueden potenciarse.

"Lo que tenemos que seguir construyendo es la diversificación del producto turístico. La gran y primera pregunta que hace cualquier visitante en cualquier centro turístico es: '¿Qué hay para hacer?'. Y hay muchísimas cosas para hacer. Hay muchas empresas, muchos emprendedores y muchas personas que hacen cosas muy interesantes aquí en Esquel", expresó.

En ese sentido, indicó que el objetivo es ordenar y acercar toda esa oferta al visitante para facilitar el acceso a las distintas propuestas.

"Eso lo tenemos que paquetizar y poner a disposición del turista para que pueda vincularse con el destino, como nosotros, los esquelenses, lo hacemos de una manera más natural", afirmó.

Choi señaló que el turismo actual demanda cada vez más experiencias vinculadas con la identidad de cada lugar y no solamente recorridos tradicionales.

"La experiencia turística es que el visitante no esté solamente como un turista, sino como un viajero; no en un rol de observador, sino participativo. Que haga una inmersión en la cultura y se sensibilice con la realidad del lugar", manifestó.

Asimismo, consideró que Esquel cuenta con un importante potencial para desarrollar ese modelo y que, además, puede convertirse en una oportunidad para muchos vecinos.

"Tenemos muchas personas importantes e interesantes a las cuales les vendrá muy bien complementar también sus ingresos económicos involucrándose con el turismo", sostuvo.

Por último, Choi se refirió a la percepción de que Esquel no es una ciudad turística y aseguró que ese concepto debe dejarse atrás.

"Está esta noción de que Esquel no es turístico. Yo creo que no es así. Pero, para que sea así, tenemos que involucrar a todos los vecinos. Ese es el trabajo sobre el cual queremos poner el foco en el mediano y largo plazo", concluyó.

MA