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Por Redacción Red43

Un soldado murió atropellado por un motociclista que hacía una peligrosa maniobra

El hecho ocurrió en Posadas cuando un joven de 18 años circulaba haciendo "wheelie". Tras el impacto abandonó la moto y huyó. La Policía lo identificó mediante cámaras y redes sociales.
Por Redacción Red43

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Un soldado del Ejército Argentino murió durante la madrugada del domingo tras ser atropellado por un motociclista que realizaba la maniobra conocida como "wheelie" en la costanera de Posadas, Misiones. El conductor escapó después del impacto, pero fue detenido horas más tarde.

 

La víctima fue identificada como Rodrigo Adán Barrientos, de 27 años, quien prestaba servicio en la Compañía de Cazadores de Monte XII del Ejército Argentino.

 

El hecho ocurrió cerca de las 5:30, cuando Barrientos cruzaba la avenida Costanera junto a un compañero. En ese momento fue embestido por una motocicleta Gilera Smash 110 cc cuyo conductor circulaba haciendo "wheelie" y perdió el control del vehículo.

 

Como consecuencia del fuerte impacto, el soldado cayó sobre el asfalto y murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona.

 

Tras el choque, el motociclista abandonó la moto y escapó a pie. A partir del análisis de las filmaciones y distintas tareas investigativas, la Policía de Misiones logró identificar al sospechoso.

 

Uno de los datos que permitió avanzar en la investigación fue una publicación realizada en Facebook Marketplace, donde se ofrecía una motocicleta de características similares a la utilizada en el siniestro.

 

El acusado, un joven de 18 años identificado como Juan Gabriel D. N., fue detenido en su vivienda del barrio Madariaga. Durante el procedimiento se secuestraron prendas de vestir que coincidirían con las observadas en las imágenes de las cámaras de seguridad y también se le practicó un test de alcoholemia, cuyo resultado será incorporado a la causa.

 

La Justicia de Misiones continúa con la investigación para determinar las responsabilidades del hecho.

 

 

MA

 

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