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Por Redacción Red43

El 3 de agosto vuelve el vuelo Esquel-Córdoba

Los vuelos funcionarán hasta octubre inclusive, explicó Leandro Choi desde el área de Turismo.
Por Redacción Red43

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El regreso del vuelo Esquel-Trevelin fue celebrado desde el área de Turismo local por Leandro Choi, una necesidad tanto para los vecinos como para el turismo, que se comenzó a realizar en 2025 y vuelve este invierno.

 


Choi explicó que esta continuidad: “se logró, a través de gestiones del Municipio con la Provincia” y será “a partir del 3 de agosto, viniendo todos los días los lunes y jueves”. 

 


El regreso coincide con los Juegos de Montaña: “Estamos realizando un acompañamiento al área de Deportes, captando los distintos clubes, participar o ser espectador en estos Juegos de Montaña. Y después es coincidente con muchas actividades culturales y deportivas en la agenda del municipio”.

 


La expectativa de venta de pasajes: “Se cumplió con la expectativa del volumen de ocupación, que hace que no resulte una inversión costosa ni para el municipio ni para la provincia”.

 


Choi destacó que este trabajo debe tener una continuidad: “No es algo que ocurra de un día para otro para un destino tan grande como Córdoba. Dejar en la mente de los cordobeses que está esta posibilidad de viajar a un destino turístico de la Patagonia”.

 


SL
 

 

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