El plan perfecto en La Hoya: fútbol en pantalla gigante, promos y descenso extendido

El centro de actividades de montaña La Hoya propone una jornada diferente para este miércoles, combinando los deportes invernales con la pasión futbolística. La responsable de comunicación de La Hoya, Débora Bustos Williams, nos detalló los preparativos especiales que se organizaron para recibir a residentes y turistas en esta fecha deportiva.

"Hoy miércoles 15 de julio en La Hoya vamos a transmitir en vivo el partido de la selección argentina desde el parador El Zorro, ubicado en la cota 1600 para vivirlo todos juntos en la montaña con pantalla, con una propuesta gastronómica especial y dos por uno en bebidas seleccionadas", explicó Bustos Williams sobre las opciones comerciales y de entretenimiento preparadas para el evento.

Con el objetivo de facilitar el disfrute de la jornada y garantizar que todos puedan ver el encuentro completo, la organización adaptó los horarios de los medios de elevación. Al respecto, la responsable de comunicación señaló que "los ascensos para esquiadores y peatones están habilitados desde las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde y el descenso va a permanecer abierto hasta que termine el partido, así que la idea es que la gente pueda subir, pueda disfrutar de la nieve y quedarse a alentar a la selección hasta el final".

Por otra parte, las actividades habituales en las pistas continúan desarrollándose con normalidad en toda la montaña para los deportistas de diferentes niveles. "Además durante todo el día los esquiadores están pudiendo disfrutar del sector de aprendizaje y para quienes ya tienen más experiencia tenemos también habilitada la telesilla del Cañadón con acceso para esquiadores intermedios y avanzados", precisó la referente del centro invernal.

Finalmente, Bustos Williams extendió la invitación a toda la comunidad de la región para sumarse a este programa que une el deporte con el paisaje cordillerano. "La propuesta hoy es pasar un día distinto, un buen plan en la nieve con montaña, con amigos y Argentina jugando, así que los esperamos para vivir un buen plan desde La Hoya y alentar a la Scaloneta", concluyó.

Débora Bustos Williams, Responsable de Comunicación La Hoya

EBW