Vacaciones de invierno: las recomendaciones para viajar seguro por las rutas de Chubut

Con el inicio del receso invernal y el aumento de los viajes por la provincia, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) difundió una serie de recomendaciones para quienes deban circular por las rutas de Chubut, donde las bajas temperaturas, las heladas y las nevadas pueden modificar rápidamente las condiciones de transitabilidad.

Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es la documentación obligatoria. Antes de emprender el viaje, los conductores deben verificar que cuenten con la licencia de conducir vigente, la cédula del vehículo y el seguro obligatorio al día.

Además, desde el organismo aconsejaron realizar una revisión general del estado del vehículo. Entre los controles más importantes se encuentran el desgaste de los neumáticos, el funcionamiento de los frenos, la suspensión, las luces y los cinturones de seguridad. En caso de viajar con menores, también recordaron la importancia de utilizar correctamente el Sistema de Retención Infantil (SRI).

Otro de los puntos destacados es la planificación del recorrido. Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar en pocas horas por la presencia de nieve, hielo, lluvia o niebla, recomendaron consultar el estado actualizado de las rutas antes de salir y seguir los partes oficiales del Plan Invernal.

La APSV también recordó que el vehículo debe contar con los elementos de seguridad obligatorios, como matafuego y balizas portátiles. A su vez, sugirió llevar ropa de abrigo, mantas y bebidas calientes para afrontar cualquier eventualidad durante el viaje.

En los sectores donde así lo dispongan las autoridades, será obligatorio portar cadenas para nieve. Desde el organismo aclararon que deben ser cadenas físicas, ya que los productos conocidos como "cadenas líquidas" no reemplazan este elemento.

Finalmente, remarcaron que una correcta planificación, el mantenimiento preventivo del vehículo y el respeto por las normas de tránsito son claves para reducir riesgos y viajar de manera segura durante la temporada invernal.

MA