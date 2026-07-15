Criminal: un chico recibió un balazo en una pierna mientras jugaba un partido de fútbol

Una noche de fútbol entre amigos terminó con un episodio de extrema preocupación en Río Negro. Un joven resultó herido tras recibir un disparo de aire comprimido mientras disputaba un partido en un complejo de canchas ubicado a la vera de la Ruta Nacional 22, a la altura de Damas Patricias, en General Roca.

El hecho ocurrió durante la noche del lunes, en uno de los últimos turnos del predio, y generó alarma entre quienes estaban jugando. Según relataron testigos, el disparo fue efectuado desde el exterior y tomó por sorpresa a todos los presentes.

El proyectil impactó en la pierna de uno de los jugadores, quien sería menor de edad, motivo por el cual las autoridades mantienen bajo reserva su identidad y otros datos vinculados a la investigación.

La secuencia quedó grabada por las cámaras instaladas en las canchas y rápidamente fue compartida entre los grupos de whatsapp donde advertían de esta situación. En diálogo con ANRoca, quien brinda los turnos para los partidos, confirmó el hecho y remarcó que no es la primera vez que ocurre. También agregó que veces anteriores se escucharon insultos, que serían de la misma persona que dispara.

Al mismo tiempo indicó que desconocen la identidad de la persona pero sospechan que es algún residente de los barrios que se encuentra alrededor del predio. Comentó que les han llegado quejas por los ruidos a través del Municipio pero que han respondido e incluso se respetan los horarios en los que se brindan los turnos.

El encargado del complejo confirmó que no sería la primera vez que ocurre una situación similar. Según explicó, en otras oportunidades también escucharon insultos provenientes del exterior y sospechan que la persona que efectuó el disparo podría ser la misma que ya había protagonizado otros episodios de hostigamiento contra quienes utilizan las canchas.

Aunque hasta el momento no fue identificada, la principal hipótesis apunta a que se trataría de un vecino de los barrios cercanos al predio deportivo.

El responsable del complejo indicó además que, en ocasiones anteriores, recibieron reclamos por ruidos a través del Municipio, aunque aseguró que siempre respondieron a esas observaciones y que las actividades se desarrollan dentro de los horarios habilitados.