Un Bardo: rock esquelense de gira por la patagonia

15 de Julio de 2026
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La banda esquelense Un Bardo comenzó el invierno con una gira que los tiene recorriendo la Patagonia.
Integrada por Ezequiel Gómez en guitarra, Calos Díaz en bajo y Ramiro Jenkins en batería, con los tres rotando en las voces de las canciones que ya registraron en un primer disco salido a fines del 2025.
El pasado 11 de julio se presentó en Sarmiento, y este viernes se presentan en Esquel, en Plan B, acompañados por la banda Rienda Suelta.
El próximo viernes en Trevelin y el día viernes 31 de julio estarán en El Bolsón.
Con sus canciones propias y una energía rockera que tiene múltiples antecedentes en la escena local, la formación de Un Bardo le pone calor al invierno sureño.
SL
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