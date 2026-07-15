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Por Redacción Red43

Un Bardo: rock esquelense de gira por la patagonia

Tras presentarse en Sarmiento, la banda se prepara para rockear en Esquel, Trevelin y El Bolsón. Conocelos.
Por Redacción Red43

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La banda esquelense Un Bardo comenzó el invierno con una gira que los tiene recorriendo la Patagonia.

 

Integrada por Ezequiel Gómez en guitarra, Calos Díaz en bajo y Ramiro Jenkins en batería, con los tres rotando en las voces de las canciones que ya registraron en un primer disco salido a fines del 2025.

 

El pasado 11 de julio se presentó en Sarmiento, y este viernes se presentan en Esquel, en Plan B, acompañados por la banda Rienda Suelta.

 

El próximo viernes en Trevelin y el día viernes 31 de julio estarán en El Bolsón.

 

Con sus canciones propias y una energía rockera que tiene múltiples antecedentes en la escena local, la formación de Un Bardo le pone calor al invierno sureño.

 

SL

 

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