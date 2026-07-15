Un Bardo: rock esquelense de gira por la patagonia

La banda esquelense Un Bardo comenzó el invierno con una gira que los tiene recorriendo la Patagonia.

Integrada por Ezequiel Gómez en guitarra, Calos Díaz en bajo y Ramiro Jenkins en batería, con los tres rotando en las voces de las canciones que ya registraron en un primer disco salido a fines del 2025.

El pasado 11 de julio se presentó en Sarmiento, y este viernes se presentan en Esquel, en Plan B, acompañados por la banda Rienda Suelta.

El próximo viernes en Trevelin y el día viernes 31 de julio estarán en El Bolsón.

Con sus canciones propias y una energía rockera que tiene múltiples antecedentes en la escena local, la formación de Un Bardo le pone calor al invierno sureño.

SL