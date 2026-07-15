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15 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Tejedoras de Río Pico confeccionaron mantas y las entregaron a familias de la localidad

Un grupo de mujeres de Cáritas de la Capilla María Auxiliadora y San Juan Bosco llevó adelante una iniciativa solidaria que permitió acercar abrigo a vecinos durante los días de intenso frío en la cordillera.
Por Redacción Red43

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Un gesto de solidaridad volvió a destacarse en la localidad de Río Pico, donde un grupo de mujeres tejedoras de Cáritas de la Capilla María Auxiliadora y San Juan Bosco finalizó una primera etapa de un trabajo realizado con dedicación y compromiso comunitario.

 

Durante varias semanas, las integrantes del grupo confeccionaron mantas a partir de pequeños cuadrados de crochet unidos entre sí, utilizando lana y mucho tiempo de trabajo artesanal. El resultado fue entregado a vecinos de la localidad que necesitaban abrigo ante las bajas temperaturas registradas en la zona cordillerana.

 

Desde la Parroquia Inmaculada Concepción de Gobernador Costa, de la cual depende la capilla de Río Pico, destacaron la tarea realizada por las mujeres y remarcaron el valor de este tipo de acciones solidarias que nacen dentro de las comunidades.

 

"Des-tejiendo, tejiendo, uniendo hebras y retazos de lana", las tejedoras lograron transformar cada trabajo individual en mantas destinadas a acompañar a familias del pueblo durante jornadas con temperaturas extremas.

 

La iniciativa también fue puesta en valor en el marco del Día de la Tejedora, como reconocimiento a aquellas personas que, muchas veces desde el anonimato, dedican tiempo y esfuerzo para ayudar a otros.

 

Con sus manos, sus hilos y su compromiso, las tejedoras de Río Pico demostraron que pequeños gestos pueden convertirse en grandes muestras de solidaridad.

 

 

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