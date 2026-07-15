-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 15 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelLa Hoya
15 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Choi sobre La Hoya: “En invierno siempre va a ser nuestro producto estrella”

El referente del área de Turismo municipal resaltó la importancia del centro de esquí y aseguró que trabajan para fortalecer el vínculo entre el municipio, los concesionarios del cerro y el Ministerio de Turismo de Chubut.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Desde el área de Turismo de la Municipalidad de Esquel se destacó el rol estratégico del Centro de Actividades de Montaña La Hoya como uno de los principales atractivos de la temporada invernal y se remarcó la importancia de mantener un trabajo articulado entre los distintos sectores vinculados al turismo.

 

En ese sentido, Leandro Choi señaló que el centro de esquí continúa siendo el principal producto turístico de la ciudad durante el invierno. “Sin lugar a dudas, en invierno siempre va a ser nuestro producto estrella. Un centro de esquí de las características de La Hoya no es algo habitual, ahí lo tenemos que aprovechar”, expresó.

 

El funcionario explicó que desde el municipio buscan sostener un diálogo permanente con quienes tienen a cargo la concesión del cerro y acompañar el desarrollo de la actividad. “Desde el municipio se planteó siempre impulsar un buen diálogo con los concesionarios del cerro, nos ponemos a disposición siempre de ellos, tratamos de tener un ida y vuelta lo más fluido posible”, sostuvo.

 

Además, Choi destacó la incorporación del Ministerio de Turismo de Chubut como actor clave para fortalecer ese vínculo y avanzar en mejoras para el funcionamiento del centro de montaña. “Creemos que es muy importante también el involucramiento del Ministerio de Turismo de Chubut para afianzar y mejorar esa relación”, afirmó.

 

Finalmente, valoró que la relación entre los distintos sectores pueda contar con el acompañamiento provincial: “Está muy bueno que también ahora ese vínculo dependa del Ministerio de Turismo de la provincia”, concluyó.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Ni el cumpleaños de 15 pudo competir con la Scaloneta
2
 Q.E.P.D. Luis Abel Vázquez
3
 Solidaridad cordillerana: solicitan dadores de sangre para un joven de Esquel en Buenos Aires
4
 Corte de luz programado en Esquel: qué sectores serán afectados este jueves
5
 ¿Cómo impactará El Niño en Chubut? Lo que prevén los especialistas
1
 Solidaridad cordillerana: solicitan dadores de sangre para un joven de Esquel en Buenos Aires
2
 Puerto Pirámides: Torres confirmó el inicio de la nueva cisterna y anunció la refacción integral del Hospital Rural
3
 El Municipio de Esquel intensificó el retiro de vehículos abandonados en la vía pública
4
 Argentina va por otra estrella
5
 Argentina e Inglaterra igualan sin goles en la semifinal del Mundial 2026
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -