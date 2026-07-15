Choi sobre La Hoya: “En invierno siempre va a ser nuestro producto estrella”

Desde el área de Turismo de la Municipalidad de Esquel se destacó el rol estratégico del Centro de Actividades de Montaña La Hoya como uno de los principales atractivos de la temporada invernal y se remarcó la importancia de mantener un trabajo articulado entre los distintos sectores vinculados al turismo.

En ese sentido, Leandro Choi señaló que el centro de esquí continúa siendo el principal producto turístico de la ciudad durante el invierno. “Sin lugar a dudas, en invierno siempre va a ser nuestro producto estrella. Un centro de esquí de las características de La Hoya no es algo habitual, ahí lo tenemos que aprovechar”, expresó.

El funcionario explicó que desde el municipio buscan sostener un diálogo permanente con quienes tienen a cargo la concesión del cerro y acompañar el desarrollo de la actividad. “Desde el municipio se planteó siempre impulsar un buen diálogo con los concesionarios del cerro, nos ponemos a disposición siempre de ellos, tratamos de tener un ida y vuelta lo más fluido posible”, sostuvo.

Además, Choi destacó la incorporación del Ministerio de Turismo de Chubut como actor clave para fortalecer ese vínculo y avanzar en mejoras para el funcionamiento del centro de montaña. “Creemos que es muy importante también el involucramiento del Ministerio de Turismo de Chubut para afianzar y mejorar esa relación”, afirmó.

Finalmente, valoró que la relación entre los distintos sectores pueda contar con el acompañamiento provincial: “Está muy bueno que también ahora ese vínculo dependa del Ministerio de Turismo de la provincia”, concluyó.

R.G