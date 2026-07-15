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15 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

La pasión no tiene límites: hizo una camiseta gigante de Maradona en la previa de Argentina-Inglaterra

Mario Millain, un fanático de Zapala, creó una réplica de la histórica casaca del 86 para homenajear a Diego y acompañar a la Selección en un nuevo capítulo mundialista. 
Por Redacción Red43

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En la previa de uno de los partidos más esperados del Mundial 2026, la pasión argentina volvió a aparecer en una historia cargada de emoción y memoria. En Zapala, un hincha decidió homenajear a Diego Maradona con una creación gigante: una réplica de la camiseta que el Diez utilizó en el Mundial de México 1986 ante Inglaterra.

 

Mario Millain trabajó durante un mes para darle forma a una camiseta bandera de aproximadamente 4 metros de largo por 3,5 de ancho. Con aguja, hilo y mucha dedicación, confeccionó una casaca celeste con cuello blanco, el número 10 en la espalda y detalles inspirados en aquella histórica camiseta que quedó grabada para siempre en la historia del fútbol argentino.

 

La elección no fue casual. La camiseta recreada es la que Maradona vistió el 22 de junio de 1986, cuando Argentina derrotó 2 a 1 a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México. Aquella tarde quedó inmortalizada por dos goles inolvidables: "La Mano de Dios" y "El Gol del Siglo".

 

"Quería hacerla a mi manera", contó el hincha, quien buscó que la creación sirviera como un motivo más de celebración para la comunidad de Zapala en un momento tan especial para los argentinos.

 

El trabajo tuvo varios desafíos. Mario consiguió la tela, adaptó las dimensiones, armó el escudo de la AFA de época y cuidó cada detalle para que la réplica mantuviera el espíritu de aquella camiseta que se convirtió en símbolo.

 

Incluso agregó un detalle especial: el brazalete de capitán con la referencia a la famosa "Mano de Dios", un guiño al momento que marcó una de las páginas más recordadas del fútbol mundial.

 

La camiseta gigante se convirtió en una atracción para los vecinos y en una muestra más de que la pasión por la Selección no conoce límites. A 40 años de aquel histórico partido, la historia vuelve a cruzar a Argentina e Inglaterra, y esta vez la emoción también se cose desde una casa de Zapala.

 

Con Messi como protagonista de una nueva generación y con el recuerdo eterno de Maradona presente, millones de hinchas vuelven a vivir una jornada donde el fútbol, la memoria y la ilusión vuelven a encontrarse.

Fuente: LM Neuquén 
 

 

 

MA

 

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