Puerto Pirámides: Torres confirmó el inicio de la nueva cisterna y anunció la refacción integral del Hospital Rural

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este martes el acto central por el 126° aniversario de Puerto Pirámides. En ese marco, anunció la refacción integral del Hospital Rural, confirmó que en los próximos 20 días comenzará la construcción de la nueva cisterna para garantizar el abastecimiento de agua y encabezó la firma de convenios destinados a fortalecer la infraestructura, la seguridad vial, la formación profesional, el turismo y el desarrollo sustentable de la localidad.

Durante la ceremonia, el mandatario destacó que la puesta en funcionamiento de la Planta Desalinizadora permitió resolver una problemática histórica vinculada al acceso al agua y aseguró que la próxima etapa será ampliar la capacidad de almacenamiento del sistema.

“Vamos a avanzar un paso más y en veinte días comenzará la obra de la tan necesaria cisterna para dejar de dosificar un servicio tan indispensable y garantizar que quienes viven en Puerto Pirámides no tengan que sufrir nunca más cortes de agua”, expresó.

Del acto participaron el intendente Jorge Perversi; los ministros de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; de Producción, Juan Manuel Pavón; y de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna; los secretarios de Coordinación de Gabinete, Andrés Arbeletche; y de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Juan José Rivera.

También estuvieron presentes el subsecretario de Seguridad, Rodrigo Miquelarena; los presidentes de la Administración de Vialidad Provincial, Federico Drescher; de Chubut Deportes, Milton Reyes; del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, Horacio Massacese; y de la Agencia de Recaudación del Chubut, Pablo Asnaghi; el jefe y subjefe de la Policía del Chubut, Andrés García y Mauricio Zabala; el director nacional de Desarrollo y Promoción, Pablo Cagnoni; además de intendentes, jefes comunales, diputados provinciales y concejales.

En el marco de la celebración también se entregó el certificado que acredita a Puerto Pirámides como candidato argentino a los Best Tourism Villages, iniciativa de Naciones Unidas que distingue a los mejores pueblos turísticos del mundo. La jornada incluyó además reconocimientos a pobladores históricos y el tradicional desfile cívico-militar, con la participación de la Banda de Música de la Policía del Chubut.

Puerto Pirámides, eje del desarrollo turístico

Durante su discurso, Torres destacó que Puerto Pirámides “es uno de los distritos turísticos más importantes de la provincia” y valoró el trabajo conjunto que viene llevando adelante el Gobierno Provincial con el sector privado para consolidar a la localidad como uno de los principales destinos turísticos del país.

En ese sentido, resaltó el proceso de ordenamiento del sistema de avistaje de ballenas impulsado por la Agencia Provincial de Turismo y sostuvo que “logramos licitar y ordenar el principal motor económico que tiene hoy Puerto Pirámides, con el mejor avistaje de ballenas del mundo”.

Al mismo tiempo, el mandatario planteó la necesidad de revisar el funcionamiento de la Administración de Península Valdés y aseguró que “es necesario realizar una auditoría del servicio que presta porque hoy no está a la altura del potencial turístico que tiene este lugar”.

En esa línea, cuestionó la “voracidad recaudatoria” del organismo y consideró que “termina atentando contra el desarrollo de Puerto Pirámides”.

Asimismo, sostuvo que resulta imprescindible modernizar el sistema de acceso al Área Natural Protegida.

“Tenemos que cambiar el sistema de pago por uno más ágil y completamente digital, para facilitar el ingreso de quienes visitan nuestra provincia”, señaló.

Torres recordó además que durante la jornada muchos visitantes debieron esperar largos períodos para ingresar a la Península y afirmó que “podemos tener uno de los mejores destinos turísticos del mundo, pero también debemos brindar servicios acordes a esa realidad. Al turista hay que facilitarle las cosas y no ponerle obstáculos”.

Finalmente, sostuvo que “si una administración termina boicoteando ese enorme potencial turístico, estamos generando un cuello de botella que termina perjudicando a toda la comunidad”.

“Logramos que Pirámides vuelva a ser prioridad”

Por su parte, el intendente Jorge Perversi recordó que al asumir la gestión municipal “el escenario era muy complejo en materia habitacional y de servicios”, y destacó el acompañamiento del Gobierno Provincial para impulsar obras estratégicas en la localidad.

“En apenas dos años y medio de trabajo conjunto con el Gobierno Provincial logramos que hoy Puerto Pirámides vuelva a ser una prioridad y eso se refleja en cada una de las obras que están en marcha”, sostuvo.

Entre los principales avances mencionó la puesta en funcionamiento de la Planta Desalinizadora, la recuperación del sistema cloacal, las mejoras en el tendido eléctrico y el inicio de la construcción de la nueva cisterna de 500 metros cúbicos.

También destacó el crecimiento de la actividad turística y hotelera, junto con las inversiones que se vienen realizando en materia sanitaria, educativa, cultural, productiva y de seguridad.

En el tramo final de su discurso, Perversi puso en valor el Plan Galina impulsado por el Gobierno Provincial y confirmó que el municipio ya presentó el proyecto para la construcción de un Complejo Polideportivo.

A la vanguardia del desarrollo turístico

El director de Desarrollo y Promoción de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, Pablo Cagnoni, destacó la nominación de Puerto Pirámides como uno de los representantes argentinos en los Best Tourism Villages.

El funcionario recordó que Chubut ya cuenta con dos localidades distinguidas internacionalmente (Gaiman y Trevelin) y aseguró que Puerto Pirámides “vuelve a posicionar a la provincia entre los destinos turísticos más importantes del mundo”.

Asimismo, explicó que la iniciativa reconoce a las comunidades que impulsan un modelo de turismo sostenible, preservan su patrimonio natural y cultural e involucran activamente a sus habitantes en el desarrollo turístico.

Convenios

Durante la jornada, el Gobierno Provincial firmó un convenio, a través de la Secretaría de Salud, para ejecutar la refacción integral del Hospital Rural y otro, por intermedio de la Administración de Vialidad Provincial, destinado a reparar las veredas y el estacionamiento del establecimiento sanitario, sobre una superficie de 280 metros cuadrados.

Además, el Ministerio de Educación suscribió un acuerdo con el Municipio para ampliar la oferta de Formación Profesional y Capacitación Laboral.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad y Justicia rubricó un convenio para poner en funcionamiento una delegación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial en la localidad, fortaleciendo las políticas de prevención y control.

También se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y el Municipio para implementar el programa Chubut Innova Turismo, mientras que la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable hizo lo propio para profundizar las políticas ambientales y de desarrollo sustentable.

Aportes y transferencias

En el marco de los festejos, Chubut Deportes entregó aportes destinados a financiar la restauración integral de los baños y duchas del Polideportivo local, mientras que el Ministerio de Producción otorgó asistencia económica para fortalecer al sector productivo de Puerto Pirámides.

Asimismo, el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural entregó al Municipio documentación correspondiente a transferencias de tierras destinadas al ordenamiento urbano, al desarrollo turístico y a la regularización dominial de pobladores de la localidad.

R.G