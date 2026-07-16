La Hoya inauguró oficialmente una nueva temporada de invierno

El centro de actividades de montaña La Hoya dio inicio formal a su temporada invernal con la habilitación de sus principales servicios y sectores de pista, registrando una respuesta favorable de los primeros visitantes nacionales e internacionales en sus instalaciones.

La responsable de Comunicación de La Hoya, Débora Bustos Williams, detalló a Red43 las condiciones de apertura y las propuestas disponibles para el público en este arranque de actividades. "Bueno, estamos muy contentos porque el sábado 11 de julio pudimos dar inicio oficialmente a una nueva temporada de invierno en La Hoya. Ya hemos recibido a los primeros visitantes que empezaron a disfrutar de la nieve, de toda la experiencia que ofrece nuestra montaña, que está ubicada únicamente a 13 kilómetros de la ciudad de Esquel", señaló.

Respecto a las áreas operativas, Bustos Williams indicó que actualmente se encuentra disponible la zona para principiantes y sectores para deportistas con mayor experiencia. "Hoy tenemos habilitado el sector de aprendizaje con la Magic Carpet y el Teleski Talenke, un espacio que está pensado y que está preparado para quienes están dando sus primeros pasos en el esquí o en el snowboard. Desde el primer día también en esta zona están trabajando los instructores de la Escuela de Esquí, Snowboard acompañando a visitantes de todas las edades y de otros niveles también, porque además del sector de aprendizaje tenemos habilitada la telesilla del cañadón para que esquiadores intermedios y avanzados puedan disfrutar de otros sectores de la montaña", precisó.

Confirmó que la infraestructura comercial y de asistencia se encuentra totalmente activa en la cota principal de servicios. "Ya tenemos funcionando también los principales servicios del cerro, el rental de indumentaria, el rental de equipos, servicios de fotografía, el transporte, la propuesta gastronómica también a través del parador El Zorro, que está ubicado en la cota 1600. La realidad es que tenemos todo listo para recibir a cada persona que está eligiendo compartir este invierno y un buen plan en la Hoya, y a medida que las condiciones de nieve lo permitan vamos a ir incorporando nuevos sectores y servicios, siempre por supuesto priorizando la seguridad de cada persona y la mejor experiencia para quienes nos elijan", afirmó.

En relación con la procedencia del turismo y las proyecciones para los meses de invierno, la responsable de comunicación remarcó la consolidación de ciertos mercados extranjeros. "Las expectativas para esta temporada son muy buenas. En estos primeros días estamos viendo una excelente respuesta del público de nuestro país y un crecimiento también sostenido y muy importante del mercado brasileño, que cada año descubre más la calidad de nuestra nieve, la tranquilidad también que tiene Esquel y todo lo que ofrece este maravilloso destino", detalló, al tiempo que ponderó la cercanía geográfica con el casco urbano: "Además, por supuesto, de estar a 13 kilómetros de la ciudad, como decíamos hoy, estamos a 15 minutos, que es un diferencial muy valorado también por quienes vienen a disfrutar, a descansar, a tomar sus vacaciones. En apenas 15 minutos se pasa del centro de Esquel a estar disfrutando de la montaña y esto es muy valorado y es un gran diferencial que tenemos".

Finalmente, Bustos Williams analizó el impacto económico y social que representa la puesta en marcha del centro de esquí para la localidad. "Hay algo que siempre nos gusta también destacar y es que la apertura de La Hoya es una gran noticia para toda la comunidad, ¿no es cierto? Porque mueve la actividad turística, genera trabajo, beneficia a hoteles, a restaurantes, comercios, a prestadores de servicios. Quienes somos de Esquel sentimos realmente un orgullo muy grande por esta montaña porque forma parte de nuestra identidad. Así que con mucha alegría y con mucho trabajo, esperando a cada persona que nos elija. Los esperamos todos los días, desde las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, para disfrutar de una gran temporada de invierno y de un buen plan en La Hoya", concluyó.

EBW