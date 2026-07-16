Alerta amarilla por lluvias en la cordillera de Chubut: cómo afectará a Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para este jueves 16 de julio que abarca a la Cordillera de Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches, una advertencia que alcanza a Esquel y otras localidades de la región.

Según el organismo nacional, el área será afectada por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 milímetros, aunque estos registros podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.

Además, el SMN indicó que en las zonas de mayor elevación existe la probabilidad de precipitaciones en forma de nieve o de lluvia y nieve mezcladas, por lo que recomiendan extremar las precauciones si se debe circular por sectores de montaña.

Desde el SMN informaron que el fenómeno afectará durante la mañana y el mediodía a la zona cordillerana, mientras que por la tarde las lluvias se desplazarán hacia la Zona Sur de la provincia.

Las áreas alcanzadas por la alerta son la Cordillera de Cushamen, Cordillera de Languiñeo, Cordillera de Futaleufú, Cordillera de Tehuelches, Escalante, Sarmiento y el sudoeste de Florentino Ameghino.

El organismo recordó que una alerta amarilla implica la ocurrencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes o afectar el normal desarrollo de las actividades cotidianas.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar transitar por zonas anegadas, conducir con extrema precaución debido a la reducción de la visibilidad y el estado resbaladizo de las rutas, consultar el estado de los caminos antes de viajar, especialmente hacia la cordillera, y mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil y Vialidad, ya que las condiciones podrían modificarse durante el transcurso de la jornada.

MA