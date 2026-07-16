-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 16 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Clima SMNalerta amarilla
16 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Alerta amarilla por lluvias en la cordillera de Chubut: cómo afectará a Esquel

La advertencia rige para este jueves y prevé lluvias persistentes con posibles nevadas en sectores elevados. También advierten por complicaciones para circular en rutas de la región.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para este jueves 16 de julio que abarca a la Cordillera de Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches, una advertencia que alcanza a Esquel y otras localidades de la región.

 

Según el organismo nacional, el área será afectada por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 milímetros, aunque estos registros podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.

 

Además, el SMN indicó que en las zonas de mayor elevación existe la probabilidad de precipitaciones en forma de nieve o de lluvia y nieve mezcladas, por lo que recomiendan extremar las precauciones si se debe circular por sectores de montaña.

 

Desde el SMN informaron que el fenómeno afectará durante la mañana y el mediodía a la zona cordillerana, mientras que por la tarde las lluvias se desplazarán hacia la Zona Sur de la provincia.

 

Las áreas alcanzadas por la alerta son la Cordillera de Cushamen, Cordillera de Languiñeo, Cordillera de Futaleufú, Cordillera de Tehuelches, Escalante, Sarmiento y el sudoeste de Florentino Ameghino.

 

El organismo recordó que una alerta amarilla implica la ocurrencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes o afectar el normal desarrollo de las actividades cotidianas.

 

Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar transitar por zonas anegadas, conducir con extrema precaución debido a la reducción de la visibilidad y el estado resbaladizo de las rutas, consultar el estado de los caminos antes de viajar, especialmente hacia la cordillera, y mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil y Vialidad, ya que las condiciones podrían modificarse durante el transcurso de la jornada.

 

 

MA

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Solidaridad cordillerana: solicitan dadores de sangre para un joven de Esquel en Buenos Aires
2
 Corte de luz programado en Esquel: qué sectores serán afectados este jueves
3
 Misterio en San Martín de los Andes: investigan si el hombre hallado muerto es de Esquel
4
 ¡Vamos Argentina! Esquel celebra con una verdadera fiesta el pase a la final
5
 Del Obelisco a Esquel: así se vivió el triunfo de Argentina sobre Inglaterra
1
 Llega el centenario de la Escuela 112 y los vecinos podrán ser parte de múltiples encuentros
2
 Esquel volverá a ser sede del Campeonato Regional Juvenil de Escalada
3
 Agostina Kadomoto asumirá la banca del Partido Justicialismo en el Concejo Deliberante
4
 "Volvé a la 112": invitan a exalumnos y exdocentes a celebrar el centenario de la escuela
5
 Literatura y emociones: presentan dos cuentos infantiles en Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -