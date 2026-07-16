"Siempre soñé con hacer este gol": la emoción y el recuerdo familiar de Martínez

La clasificación a la final del Mundial dejó en evidencia la esencia de los jugadores de la Selección Argentina. Lautaro Martínez, encargado de sellar el triunfo, procesó la tensión del partido recordando sus orígenes en Bahía Blanca y el camino recorrido junto a sus seres queridos.

El delantero se remontó a la infancia para poner en valor aquel primer calzado deportivo que le dio su padre, conectando el presente deportivo con las raíces que lo sostienen, asegurando que "es muy fuerte esto, de verdad" y que "la primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol".

En el centro de sus vivencias, el atacante destacó el cuidado de su madre durante su etapa formativa antes de partir hacia Racing Club, señalando que la contención cotidiana en el hogar tiene un sentido más profundo que los logros profesionales. "Para mi vieja que del día también que yo me fui a Racing jamás dejó de tender mi cama, y eso para mí vale más que un gol que una final", confesó visiblemente conmovido.

A su vez, remarcó cómo el nacimiento de sus dos hijos transformó su mirada sobre el día a día, aportándole la madurez y la templanza necesarias para afrontar las exigencias de su carrera y aprender a disfrutar del camino, detallando que su hija lo hizo bajar un cambio y su hijo tres cambios, por lo que hoy se siente un hombre que disfruta de la vida.

Durante el diálogo con la prensa, el jugador compartió las infidencias del banco de suplentes y la lectura táctica del juego que definió el pase a la última instancia, revelando que ya le había anticipado a sus compañeros el desenlace del partido. "Se lo dije a Alexis que iba a hacer un gol. Se lo dije a Facu Medina en el banco que iba a entrar y lo iba a ganar", comentó respecto a la confianza del grupo. Finalmente, analizó el desgaste del rival y la capacidad de la Selección para revertir la situación, concluyendo que "ellos se cansaron, presionaron sesenta minutos y después ya no daban más", explicando que cuando el oponente se metió atrás tras encontrar el gol, el seleccionado nacional ganó tranquilidad para mover la pelota, hacer ancha la cancha y sellar el pasaje a la definición del torneo.

EBW