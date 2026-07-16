Comenzó la organización de la Semana de las Infancias en Trevelin

La organización de una nueva edición de la Semana de las Infancias ya está en marcha en Trevelin y sus Parajes. Como ocurre cada año, instituciones, organismos, establecimientos educativos, asociaciones, comercios y vecinos comenzaron a coordinar las actividades para que niños y niñas de todo el ejido puedan disfrutar de una jornada especialmente pensada para ellos.

Las primeras reuniones de planificación ya contaron con la participación del Servicio Provincial del Manejo del Fuego – Brigada Chucao, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Trevelin, Patagonia Bush Pilots, la Comisaría de Trevelin, la Policía Comunitaria, la Policía Rural, la División Canes de la Policía, la Junta Vecinal de Aldea Escolar, la Iglesia Adventista, la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, a través de las Secretarías de Deportes y Recreación y de Desarrollo Social, el Servicio de Protección de Derechos, FM del Valle, el Instituto Superior de Formación Docente N.º 804, CARPO, Clara Dixon Danzas, el Club Social y Deportivo Coronel Fontana, las escuelas N.º 25, 96, 98, 112, 114, 478 y 705, los CSAC N.º 531 y 557, el restaurante El Molino y numerosos vecinos.

Como parte de los preparativos, también comenzó una campaña solidaria para recolectar juguetes en buen estado, con el objetivo de que cada niño y niña reciba un presente durante la celebración. Las donaciones pueden acercarse todos los días al Cuartel de Bomberos Voluntarios de Trevelin.

Además, el viernes 8 de agosto se realizará una Jornada Solidaria de Donación, acompañada por una transmisión especial de FM del Valle desde el cuartel de bomberos. La propuesta busca seguir reuniendo juguetes e invitar a toda la comunidad a colaborar.

Desde la organización informaron que las próximas reuniones, actividades y novedades serán difundidas a través de las redes sociales de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, la Secretaría de Deportes y Recreación, FM del Valle y la Asociación de Bomberos Voluntarios de Trevelin.

La convocatoria continúa abierta para instituciones, agrupaciones, comercios, empresas y vecinos que deseen sumarse a la organización. La próxima reunión de coordinación será el martes 21 de julio, a las 18 horas, en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Trevelin, donde los interesados podrán aportar ideas y ser parte de una celebración que, año tras año, moviliza a toda la comunidad en favor de las infancias de Trevelin y sus Parajes.

MA