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16 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel volverá a ser sede del Campeonato Regional Juvenil de Escalada

El Club Andino Esquel recibirá el 15 y 16 de agosto una nueva fecha del certamen regional de boulder. Además, el 17 se disputará un campeonato de dificultad en el marco de los juegos de montaña.
Por Redacción Red43

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El Club Andino Esquel confirmó que será nuevamente sede de una fecha del Campeonato Regional de Escalada Deportiva Juvenil (CRED) en la modalidad boulder. La competencia se desarrollará los días 15 y 16 de agosto y reunirá a jóvenes escaladores y escaladoras de distintas localidades de la región.

 

El certamen estará destinado a las categorías U15 (nacidos en 2012, 2013 y 2014), U17 (2010 y 2011) y U19 (2008 y 2009). Desde la organización destacaron que el encuentro busca combinar la competencia con el aprendizaje y el intercambio entre los participantes, en una nueva fiesta de la escalada juvenil.

 

Además, el 17 de agosto se realizará un Campeonato de Dificultad para juveniles y adultos, en el marco de los Juegos de Montaña organizados por la Municipalidad de Esquel. Las inscripciones para esa competencia se habilitarán próximamente.

 

En cuanto al CRED, el valor de la inscripción será de 90 mil pesos hasta el 7 de agosto y de 100 mil pesos a partir del 8 de agosto. El cierre de inscripciones fue establecido para el martes 12 de agosto a las 20 horas.

 

Los pagos deberán realizarse directamente al Club Andino Esquel y los participantes deberán adjuntar el comprobante al momento de completar el formulario de inscripción.

 

Desde la institución invitaron a los jóvenes escaladores de la región a participar del evento y disfrutar de tres jornadas dedicadas a la escalada deportiva en una de las sedes tradicionales de la disciplina en la Patagonia.

Formulario de inscripción: https://forms.gle/suBbPXH4eUEmzKd86

 

 

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