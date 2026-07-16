Literatura y emociones: presentan dos cuentos infantiles en Esquel

El Centro Cultural Esquel Melipal será sede de la presentación de dos libros infantiles de la profesora, licenciada en Psicología y escritora Carolina Aguirre López. La actividad se realizará el martes 21 de julio, a las 18 horas, con entrada libre y gratuita.

Durante el encuentro, la autora presentará las obras La nena, las gallinas y las palabras y Una animalada de emociones, dos propuestas pensadas para acercar a niños, niñas y familias a la lectura desde una mirada que combina la literatura, la psicología y la pedagogía.

Según destacaron desde la organización, ambos cuentos invitan a disfrutar de un momento lúdico y entretenido, al tiempo que ofrecen herramientas para acompañar el desarrollo y la gestión de las emociones en las infancias.

La presentación se llevará a cabo en el Centro Cultural Esquel Melipal, ubicado en la intersección de las avenidas Fontana y Alvear, y está abierta a toda la comunidad.

Desde la Subsecretaría de Cultura de Esquel invitaron a vecinos, familias, docentes y personas interesadas en la literatura infantil a participar de esta propuesta gratuita, que busca promover la lectura y brindar recursos para el acompañamiento emocional de niños y niñas.

MA