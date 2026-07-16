Llega el centenario de la Escuela 112 y los vecinos podrán ser parte de múltiples encuentros

La Escuela N°112 "Alejandro Conesa", de Esquel, se prepara para vivir un mes histórico: el 1° de septiembre cumple 100 años y lo festeja con una agenda abierta a toda la comunidad.

“Decidimos organizar el mes del cumpleaños de la escuela porque queremos que todos vuelvan a la 112 desde otro lugar”, expresó desde la institución su directora, Gladys Ramírez.

100 años de historia y comunidad



Antes Escuela N°38, la 112 es recordada por generaciones. Por sus aulas pasaron profesionales que hoy están en todo el país, maestros nacionales, y cientos de vecinos que cada vez que vuelven recorren los salones y dicen: “acá estaba mi aula, acá estaba la seño Susana”, explicó su directora.

“Desde hace más de 13 años la idea fue construir comunidad, potenciar a nuestros estudiantes para que crean en ellos mismos y puedan ir a estudiar a los institutos y universidades. Todo lo que se sueña, se puede cumplir con esfuerzo”, señaló la directora, quien además transita sus últimos actos al frente de la escuela antes de su jubilación.

Convocatoria solidaria



Cada actividad se autofinancia. Para llevar adelante los festejos, la escuela solicita colaboración de la comunidad: sonido, medallas, centros de mesa para la cena, regalos para el té-bingo y todo lo que pueda sumar.



“Lo que nos den vuelve a la propia gente”, remarcaron.

La Escuela 112 invita a ex alumnos, familias, docentes y vecinos a ser parte de este mes de festejos y a volver a emocionarse recorriendo un lugar que marcó la historia de Esquel.

La agenda del Centenario

- 30 de agosto: Caminata aeróbica y carrera inclusiva. Participarán todos los niños de la escuela junto a corredores y caminantes de Esquel.



- 4 de septiembre: Acto central por el Centenario. Se espera la presencia de toda la comunidad educativa.



- 6 de septiembre: Festival de Danzas. La propuesta busca recuperar el espíritu folclórico que caracterizó a la escuela, con chacareras y danzas típicas de los actos de antaño.



- 11 de septiembre: Mega feria. Convocatoria abierta a feriantes, manualeros y artesanos de Esquel.



- 19 de septiembre: Agasajo para las mujeres de los barrios Ceferino y Matadero. Habrá té-bingo y sorteos.



- 21 de septiembre: Agasajo para los estudiantes por su día.



- Cena Show: Se está organizando una cena para agasajar a toda la comunidad que pasó por las galerías de la escuela. La tarjeta está a la venta y con lo recaudado se solventan los gastos de la propia cena.

SL