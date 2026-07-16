"Volvé a la 112": invitan a exalumnos y exdocentes a celebrar el centenario de la escuela

A pocas semanas de celebrar sus 100 años de vida, la Escuela N.º 112 "Alejandro Conesa" lanzó una convocatoria abierta a toda la comunidad para que exalumnos, exdocentes, auxiliares, familias y vecinos sean parte de las actividades organizadas por el centenario.

La directora del establecimiento, Gladys Ramírez, invitó especialmente a quienes pasaron por la institución a volver a recorrer sus pasillos y reencontrarse con un lugar que forma parte de la historia de Esquel.

"La idea es pedirles a todos los exalumnos, exdocentes, exauxiliares y a toda la comunidad que quiere mucho esta escuela que se acerquen a las diferentes actividades que estamos haciendo. Pueden colaborar, sumarse o simplemente venir a ser parte", expresó.

En ese sentido, destacó que el programa de festejos fue pensado para que todos encuentren una propuesta con la que se identifiquen. "El que no quiere correr puede caminar, el que no quiere puede venir a cenar, puede venir a bailar. Hay para todos los gustos, la idea es que la gente se divierta y a la vez agasaje este lugar que ha quedado en el corazón de todos los esquelenses", señaló.

Entre las actividades previstas se encuentran una caminata aeróbica y carrera inclusiva, el acto central por el centenario, un festival de danzas con formato de peña, una mega feria, agasajos para vecinos y estudiantes, además de una cena show que reunirá a quienes pasaron por la escuela a lo largo de su historia.

Ramírez también recordó que la institución continúa difundiendo toda la información a través de sus canales de comunicación y que quienes deseen participar o colaborar pueden acercarse personalmente a la escuela. "Estamos publicando los diferentes flyers y también hemos pedido al municipio que difunda las actividades. A partir del 27 estaremos todos los días en la escuela, de 8 a 15:20, para brindar información a quienes quieran sumarse", indicó.

Actualmente, la Escuela 112 cuenta con 224 estudiantes y este año egresarán 45. Sin embargo, en sus cien años de historia fueron miles los alumnos que pasaron por sus aulas, además de docentes y auxiliares que dejaron su huella en una de las instituciones educativas más emblemáticas de Esquel.

MA