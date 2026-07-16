Torres llega a Esquel con una agenda de obras, deportes y posibles anuncios

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, visitará este viernes la ciudad de Esquel para desarrollar una agenda centrada en obras de infraestructura, deporte y energía, además de avanzar en nuevos convenios con el municipio.

Así lo confirmó el intendente Matías Taccetta, quien adelantó que el mandatario provincial llegará a partir del mediodía y participará de la inauguración del Parque Fotovoltaico de la Cooperativa 16 de Octubre.

"Quería estar presente, así que bienvenido sea tener la posibilidad de estar nuevamente acá en la ciudad", expresó el jefe comunal al referirse a la visita del gobernador.

Además de ese acto, Torres encabezará una agenda vinculada al Plan de Obras Gobernador Galina, que contempla inversiones para instituciones deportivas de Esquel.

"Son más de once instituciones las que van a ser beneficiadas con este plan de obras", indicó Taccetta, quien además confirmó la presencia del presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, para acompañar las actividades.

La recorrida también incluirá visitas a distintas obras que se encuentran en ejecución en la ciudad. En ese marco, el intendente adelantó que buscarán concretar nuevos convenios con la Provincia para seguir impulsando proyectos de infraestructura.

Entre ellos, mencionó un plan de pavimentación de 12 cuadras y una obra de agua para el sector alto del barrio Ceferino. En ese lugar, actualmente se construyen dos cisternas y un sistema de bombeo con el objetivo de dotar de servicios a unos 150 lotes.

"Queremos llegar a 150 lotes en ese sector de la ciudad y sumar también 82 viviendas a través del IPV", explicó Taccetta.

El intendente también recordó que días atrás se firmaron los convenios para la construcción del nuevo Gimnasio Municipal Nº 2, en el barrio Chanico Navarro, y del Parque Lineal Urbano Medardo Morelli, dos proyectos que demandarán una inversión cercana a los 1.700 millones de pesos.

Finalmente, señaló que durante la visita del gobernador existe la posibilidad de avanzar en la firma de nuevos acuerdos junto al presidente del Instituto Provincial de la Vivienda.

"En el día de ayer nos confirmaron que está la posibilidad de firmar tanto con el presidente del IPV como con el gobernador. Esperemos tener la posibilidad de avanzar sobre ese plan de viviendas que son necesarias para nuestra ciudad", concluyó.