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16 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

El Bolsón inauguró una oficina de informes turísticos en el Cerro Perito Moreno

El nuevo espacio comenzó a funcionar este jueves en la zona intermedia del Centro de Esquí Laderas y busca orientar a los visitantes, además de difundir toda la oferta turística de la localidad durante la temporada de invierno.
Por Redacción Red43

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Quienes visiten el Cerro Perito Moreno esta temporada encontrarán un nuevo punto de atención turística. Desde este jueves 16 de julio, la Agencia de Turismo El Bolsón (ATEB) puso en funcionamiento una oficina de informes ubicada en la zona intermedia del Centro de Esquí Laderas, con el objetivo de brindar información a los visitantes y promover las distintas propuestas que ofrece la localidad.

 

La incorporación de este espacio busca acercar la atención al lugar donde se concentra gran parte del movimiento turístico durante el invierno, facilitando el acceso a información sobre actividades, atractivos y servicios disponibles en El Bolsón.

 

Convocan a prestadores turísticos a sumarse

Junto con la apertura de la oficina, la ATEB invitó a los prestadores turísticos habilitados por la Municipalidad de El Bolsón a participar de este espacio de promoción.

 

 

Podrán acercar material informativo sobre sus servicios, entre ellos: folletos y mapas, tarjetas personales, promociones especiales y descuentos vigentes para la temporada de invierno.

 

Todo el material será recibido en el Centro de Informes Turísticos (CIT), ubicado en la esquina de avenida Belgrano y Pastorino.

 

Punto para acercar la oferta de El Bolsón

Desde la Agencia de Turismo El Bolsón señalaron que el Cerro Perito Moreno concentra una gran cantidad de visitantes durante el invierno, por lo que contar con un puesto de informes en ese lugar permitirá mostrar las distintas experiencias que pueden disfrutarse en la localidad.

 

 

"El Cerro Perito Moreno es hoy un punto neurálgico de nuestra temporada. Tener presencia allí nos permite captar al turista en el momento en que planifica sus actividades y orientarlo para que descubra todo lo que El Bolsón tiene para ofrecer más allá de la nieve", expresaron desde la entidad.

 

Además, agradecieron el acompañamiento del sector privado y remarcaron la importancia de trabajar de manera conjunta para seguir fortaleciendo la propuesta turística y mejorar la experiencia de quienes visitan la ciudad durante la temporada invernal.

 

 

O.P.

 

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