-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 16 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Festejos de ArgentinaIncidentes
16 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

La Policía hizo balance de los festejos por Argentina y confirmó incidentes en tres ciudades de Chubut

La fiesta por la clasificación argentina convocó multitudes en toda la provincia, aunque algunas ciudades terminaron con situaciones de tensión. Hubo demorados, policías lesionados y daños materiales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La celebración por el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 convocó a miles de personas en distintos puntos de Chubut, aunque el operativo policial también tuvo intervenciones por hechos de violencia y contravenciones.

 

Desde la Policía del Chubut informaron que el despliegue comenzó una vez finalizado el partido y se extendió durante varias horas, con controles en los principales sectores de concentración de cada localidad.

 

Según el balance realizado por la fuerza, los festejos fueron masivos en toda la provincia, pero en algunas ciudades se registraron situaciones que requirieron la intervención de distintos grupos policiales.

 

Rawson fue la localidad donde se produjeron los episodios de mayor gravedad. Durante el operativo de desconcentración, efectivos policiales fueron agredidos con piedras, lo que provocó lesiones en integrantes de la fuerza y daños en móviles oficiales. Además, hubo personas demoradas por distintas contravenciones.

 

En Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia también se registraron intervenciones policiales por peleas, consumo de alcohol, portación de armas blancas y otros hechos ocurridos durante la jornada de festejos.

 

En Trelew no se informaron episodios de violencia, aunque se realizaron procedimientos por contravenciones relacionadas con consumo de alcohol, incitación a reñir y portación de armas blancas.

 

En tanto, en Esquel el operativo se desarrolló con normalidad y solo se registraron algunas actuaciones contravencionales una vez finalizada la celebración.

 

Desde la Policía destacaron que la convocatoria fue superior a la del festejo anterior, con una importante presencia de vecinos en las calles de las principales ciudades de la provincia.

 

De cara a la final del Mundial, la fuerza provincial confirmó que reforzará los operativos de seguridad, con mayor presencia de efectivos y ajustes en los sectores donde se detectaron situaciones conflictivas.

 

Además, se intensificarán los controles en rutas provinciales junto a la Agencia Provincial de Seguridad Vial y organismos municipales de Tránsito, con el objetivo de acompañar la jornada de festejos y prevenir incidentes.

 

 

MA

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Misterio en San Martín de los Andes: investigan si el hombre hallado muerto es de Esquel
2
 Nora Claudia Saulo QEPD
3
 Investigan caso de abuso y violencia contra una menor en Esquel
4
 Encontraron golpeado y alcoholizado al papá de Ángel, el nene asesinado a golpes en Comodoro
5
 Qué fotomultas ya se aplican en El Bolsón y cuáles comenzarán a sancionarse pronto
1
 Así se vivió el histórico festejo en el Obelisco, visto desde el dron de Red43
2
 Detuvieron una camioneta con carne de guanaco y decomisaron más de 70 piezas en Dolavon
3
 La Escuela N° 112 se prepara para su centenario con una renovación
4
 Salud: El Gobierno Provincial trabaja para optimizar la prevención y el diagnóstico de Cáncer de Mama
5
 Provincia y ENACOM impulsan una agenda estratégica para convertir a Chubut en un Hub Digital de referencia
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -