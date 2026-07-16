La Policía hizo balance de los festejos por Argentina y confirmó incidentes en tres ciudades de Chubut

La celebración por el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 convocó a miles de personas en distintos puntos de Chubut, aunque el operativo policial también tuvo intervenciones por hechos de violencia y contravenciones.

Desde la Policía del Chubut informaron que el despliegue comenzó una vez finalizado el partido y se extendió durante varias horas, con controles en los principales sectores de concentración de cada localidad.

Según el balance realizado por la fuerza, los festejos fueron masivos en toda la provincia, pero en algunas ciudades se registraron situaciones que requirieron la intervención de distintos grupos policiales.

Rawson fue la localidad donde se produjeron los episodios de mayor gravedad. Durante el operativo de desconcentración, efectivos policiales fueron agredidos con piedras, lo que provocó lesiones en integrantes de la fuerza y daños en móviles oficiales. Además, hubo personas demoradas por distintas contravenciones.

En Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia también se registraron intervenciones policiales por peleas, consumo de alcohol, portación de armas blancas y otros hechos ocurridos durante la jornada de festejos.

En Trelew no se informaron episodios de violencia, aunque se realizaron procedimientos por contravenciones relacionadas con consumo de alcohol, incitación a reñir y portación de armas blancas.

En tanto, en Esquel el operativo se desarrolló con normalidad y solo se registraron algunas actuaciones contravencionales una vez finalizada la celebración.

Desde la Policía destacaron que la convocatoria fue superior a la del festejo anterior, con una importante presencia de vecinos en las calles de las principales ciudades de la provincia.

De cara a la final del Mundial, la fuerza provincial confirmó que reforzará los operativos de seguridad, con mayor presencia de efectivos y ajustes en los sectores donde se detectaron situaciones conflictivas.

Además, se intensificarán los controles en rutas provinciales junto a la Agencia Provincial de Seguridad Vial y organismos municipales de Tránsito, con el objetivo de acompañar la jornada de festejos y prevenir incidentes.

MA