Suspenden la Expo Invierno del domingo por la final del Mundial

La Expo Invierno de Esquel tendrá una modificación en su cronograma debido a la disputa de la final del Mundial 2026, prevista para este domingo.

Desde el municipio informaron que se resolvió suspender las actividades municipales programadas para esa jornada, por lo que la feria no contará con su fecha dominical.

La medida también alcanza a otras propuestas previstas para ese día, como la cartelera del Cine Municipal y el programa “Infancias en Melipal”.

La decisión se tomó ante la expectativa que genera el partido que definirá al campeón del mundo y con el objetivo de que la comunidad pueda acompañar el encuentro deportivo y participar de los festejos posteriores.

R.G