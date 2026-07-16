Nuevo acuerdo salarial en Esquel: aumento al básico y refuerzo de $200 mil para municipales

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste (SOEME y ZO) firmó este jueves por la mañana un nuevo acuerdo salarial con el Ejecutivo Municipal de Esquel.

La reunión estuvo encabezada por el intendente Matías Taccetta y contó con la participación de la secretaria de Economía y Desarrollo Productivo, Florencia Garzonio. En representación del SOEME y ZO estuvieron presentes el secretario general, Antonio Osorio, el secretario de la Seccional Esquel, Tomás Ulloga, el vocal titular, Eusebio Ramayo, y Claudia Antrichipay.

El acuerdo establece un incremento acumulativo del 7% sobre el sueldo básico correspondiente al mes de julio para el personal de planta permanente, planta temporaria, docentes y planta política del municipio.

Asimismo, las partes acordaron incorporar una suma de 100 mil pesos a la suma remunerativa ajustable no bonificable durante agosto y otros 100 mil pesos en septiembre para los mismos sectores. En el caso del personal que cumpla jornadas inferiores a seis horas diarias, el monto se liquidará de manera proporcional a la carga horaria.

Osorio destacó que en las reuniones "Veníamos cerrando aumentos porcentuales al básico, que por ahí estaban buenos, pero lo que vimos es que el segmento de los que menos ganan necesitaban un empujoncito antes del cierre de año, así que un buen acuerdo".

Otro de los puntos del acuerdo contempla la renovación de todos los contratos de locación, incorporando a los contratos las sumas que los trabajadores venían percibiendo en concepto de actualización trimestral por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de un incremento adicional del 10% sobre el monto total. También se resolvió mantener las actualizaciones trimestrales por IPC hasta fin de año.

El intendente Taccetta celebró el dialogo: "Agradezco y valoro el buen diálogo que hay entre todos, entendiendo la situación económica que están pasando no solamente los empleados municipales sino también los vecinos. Siempre dijimos que queríamos que los empleados no pierdan ante la inflación, que tengan la posibilidad de ganarle a la inflación y tener mayor poder adquisitivo".

Taccetta señaló que este tipo de acuerdos benefician a todos: “Cualquier familia que tenga algún problema económico, después eso afecta al desempeño dentro del municipio y hablándolo con los dos gremios, tomamos esta decisión de acompañar, en este caso, este incremento salarial”.

En ese marco, Taccetta también se refirió a la situación financiera del municipio y aseguró que la administración mantiene "un fino equilibrio entre los ingresos y los gastos". Explicó que sufrió una merma de recursos por la caída de la coparticipación federal, las regalías petroleras y la baja del consumo local, lo que también impacta en la recaudación de impuestos.

Pese a ese escenario, indicó que el municipio logró sostener las obras, la compra de maquinaria y los compromisos asumidos. En ese sentido, destacó la implementación de una moratoria para facilitar el pago de impuestos y señaló que, en algunos meses, fue necesario recurrir al Fondo Anticíclico. Además, remarcó que Esquel "es el único municipio que en lo que va de la gestión ha pasado a planta a más de 80 empleados", muchos de ellos con más de cinco años de contrato.

Por último, confirmó que el Ejecutivo y el SOEME volverán a reunirse a mediados de octubre para analizar la evolución de la inflación y continuar la discusión salarial. También adelantó que durante la negociación surgió la posibilidad de gestionar viviendas para trabajadores municipales, con el objetivo de destinar un cupo específico para quienes necesiten acceder a una solución habitacional.

Al finalizar el encuentro, el secretario general del SOEME y ZO, Antonio Osorio, destacó que el acuerdo buscó beneficiar especialmente a los trabajadores con menores ingresos. "Buscamos la forma de beneficiar a los que menos ganan. Veníamos cerrando porcentuales al básico que estaban buenos, pero vimos que el segmento de los que menos ganan necesitaba un empujoncito antes del cierre del año. Es un buen acuerdo. Es remunerativo y alcanza a los jubilados", expresó.

Asimismo, adelantó que las negociaciones continuarán en los próximos meses: "En octubre nos queda una nueva reunión para seguir actualizando nuestros salarios", cerró.