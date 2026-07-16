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16 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

La cábala presidencial continúa: Milei verá la final del Mundial desde Olivos

Javier Milei confirmó que no viajará a Estados Unidos para acompañar a la Selección en la definición ante España. Repetirá la rutina que siguió durante todo el torneo y volverá a usar su campera de YPF.
Por Redacción Red43

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El presidente Javier Milei confirmó que no viajará a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial 2026 entre Argentina y España y seguirá el partido desde la Quinta de Olivos, donde mantuvo su ritual durante todo el campeonato.

 

El mandatario decidió continuar con la misma rutina que utilizó en cada encuentro de la Selección durante el torneo, siguiendo los partidos desde la residencia presidencial y acompañado por una particular cábala vinculada a una campera de YPF.

 

Milei aseguró que volverá a utilizar la prenda que, según contó, lo acompañó durante el camino de Argentina hasta la definición del Mundial. El Presidente había explicado anteriormente que mantuvo la campera puesta durante los partidos como parte de su ritual para no "romper la suerte" del equipo.

 

De esta manera, descartó la posibilidad de realizar un viaje relámpago a Nueva York para estar presente en el estadio durante la final ante España, luego de que Argentina eliminara a Inglaterra en semifinales y el seleccionado español superara a Francia en la otra llave.

 

Además, el mandatario volvió a poner a disposición la Casa Rosada en caso de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni consiga el título y decida realizar un festejo junto a los hinchas en Plaza de Mayo.

 

Así, Milei seguirá la definición mundialista desde Olivos, apostando nuevamente a la fórmula que acompañó a la Selección durante todo el camino hacia una nueva final.

 

 

MA

 

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